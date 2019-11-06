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思捷首季收入跌10.8％

【明報專訊】ESPRIT母企思捷環球（0330）公布截至9月底止首季營運表現，收入為28.46億元，按本地貨幣計按年減少10.8%，以港元計下跌14.6%。

收入為28.46億元

集團解釋，收入減少是整頓分銷版圖及減少折扣所致，跌幅亦較集團總可控制面積相應按年減少14.0%為佳。集團指出，節省成本抵消收入下跌的壓力，本財年餘下時間的目標是繼續轉型，嚴格執行策略計劃，有需要時會微調措施。

集團指出，現有的策略措施有助改善經營指標，歐洲分部零售首季收入為26.71億元，佔集團總零售收入（不包括電子商店）85.7%，同店銷售在8、9月均有增長，7、8、9月的同店銷售分別跌10.5%、升2%及0.3%。由於集團減少折扣，可比較店舖毛利按本地貨幣計按年亦有所改善。

思捷又稱，受惠於成功建立最佳批發模式，批發合作夥伴不斷取得進展，德國批發收入佔總批發（不包括電子商店）收入的52.6%，第一季收入按年升1.8%，是季度收入持續下跌7年以來首次錄得升幅。

經營開支方面，由於集團採取削減員工、關閉或調整無盈利店舖等策略決定，以及持續嚴格執行減省成本措施，各個主要成本項目的經營開支均大幅減少。思捷昨日收市報1.54元，升2.67%。

相關字詞﹕服裝股 轉型 思捷環球 同店銷售

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