「清盤王」黎嘉恩接管藍鼎大股東持股

藍鼎：仰智慧不悉有關委任

藍鼎國際昨日收報0.89元，升1.14%，成交額達122萬元。本報記者昨晚與黎嘉恩聯絡，他確認聯交所所載資料正確，但是對於接管藍鼎公司之後的具體動作，他則表示：「暫不能Comment」。藍鼎則發公告指，有關股權披露通知，由聲稱被委任聯合接管及管理相關股份之人士提交，並謂仰智慧已通知公司並不知悉有關委任，他將進一步了解情况，採取一切必要及適當行動以保護他對相關股份的權益。他亦確認，在昨日他於藍鼎國際的股權均沒有變動。

據本報得悉，在今次大股東股權遭接管前，藍鼎國際在港辦事處已經陸續有員工離職，現時只餘少數職員。本報亦曾經試進入該集團的韓國濟州神話世界網頁，仍然可以繼續預訂酒店及套餐，但是社交媒體的文字宣傳則停留在今年8月份。另據了解，現時主要的債務集中在上市公司，需要面對不同的債權人，反而濟州的業務則仍然保持運作，管理與上市公司分開。至於有在濟州項目內經營的賭廳如廣東集團，亦在該項目內繼續提供二維碼預訂服務。藍鼎國際自2018年至今年6月底止中期業績，共累計虧損15.38億元，6月底時現金水平增加24.82%至13.71億元，但是包括銀行債在內的非流動負債大增2.46倍至33.92億元。