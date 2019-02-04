經濟
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恒指14天RSI 昨曾升至70點

【明報專訊】承接美股創新高，恒指高開53點後，升幅繼續擴大，午後曾高見27733後升幅收窄，收市報27683點，上升136點或0.49%。近日恒指出現多個利好技術指標，周一突破250天線後，14天相對強弱指數（RSI）昨日曾升至70點，為今年四月以來首次。分析認為，貿易局勢改善下短期內可繼續看好，但中長線仍會受制經濟放緩影響。

中國海外升4% 表現最佳藍籌

國指昨日收報10877點，上升64點，大市成交升至921億元，為一個半月以來最多，北水通過港股通淨流入7.35億元。市場炒作內房「金九銀十」銷售旺季數據勝預期，中國海外（0688）昨升4.03%，為表現最佳藍籌股。貿易相關股亦做好，萬洲國際（0288）上升1.27%，創科實業（0669）上升0.32%。獲北水追捧的美團點評（3690）昨曾升至100元創新高，不過收市倒跌1.27%，報97.15元。恒指夜期昨晚11時45分報27625點，低水58點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，美股持續向好短期內可支持港股，若中美可確定在11月簽署首階段貿易協議，將帶來另一輪升浪。近期港股上升的行業較普遍，而且有成交量支持，技術上恒指亦補回8月初的27500點下跌裂口，短期內港股形勢不錯，暫時可看28200點，即此輪反彈浪的黃金比率水平。

相關字詞﹕溫傑 內房 中美貿易談判 恒指 港股

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