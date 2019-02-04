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人行3年來首次降MLF利率 中美貿談再有新進展 人民幣升穿7算

【明報專訊】人民銀行昨日進行中期借貸便利（MLF）操作，利率比上月操作下降0.05厘報3.25厘，為3年來首次調降MLF利率。操作金額為4000億元，與同日到期的MLF金額大致相符。人行在10月未有減低MLF利率，連帶貸款市場報價利率（LPR）也沒有下降，惟昨日出乎市場預料降MLF利息，分析指經濟增長面臨壓力、中長期銀行資金成本上升，因此人行需要下調MLF利率引導LPR向下。

明報記者 歐陽偉昉

10月份MLF利率和LPR均沒有下降，出乎市場預期，同月公布的第三季經濟增長降至6%，為紀錄以來最低。興業銀行首席經濟學家魯政委表示，經濟面臨「穩增長」壓力，需要進一步降低實體經濟融資成本，不過銀行第二季淨息差已跌至2.18厘，再壓縮息差的空間有限，而且以降低存款準備金對減低銀行資金成本影響有限，因此人行小幅下調MLF引導LPR下行。

避免銀行資金成本大升

魯政委同時指出，因為人行未有在10月進行定向中期借貸便利（TMLF）操作，已令1年期的市場資金成本上升。他認為，人行希望調降MLF利率，保持中長期資金利率合理穩定，避免銀行間資金成本大幅上升。此外，聯儲局上周在年內第三度減息，有助減低中美利差，以及對人民幣匯率產生影響。

對於貸款利息的影響，中信証券預期，MLF減息0.05厘，可帶動LPR的11月報價同步下降0.05厘至0.1厘，至4.1厘至4.15厘。該行預期MLF利率今年內應不會下降，明年上半年通脹仍受豬肉價格帶動，MLF利率會在明年第二季和第三季下降兩次，每次0.1厘。

在岸人民幣昨升322點子

中美貿易談判再有新進展，《金融時報》引述消息人士指，為簽署貿易協議，美國考慮取消9月實施的對1120億美元中國進口貨品加徵15%關稅。人民幣匯率昨日午後急升，升穿7算，截至晚上9時報6.9982，在岸人民幣上升322點子（1元等於1萬點子），離岸價報6.9966，上升364點子。此外，財新中國10月份服務業經營活動指數，由9月的51.3跌至51.1，符預期，創8個月以來最低增速。整體經濟活動在10月份進一步小幅增長，綜合產出指數從9月份51.9微升至52.0，為4月份以來最高。

相關字詞﹕中美貿易戰 人民幣 減息 中國經濟 人民銀行

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