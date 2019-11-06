小米美圖新手機出爐撼華為

小米與華為一向視對方為競爭對手，有內地傳媒引述小米董事長雷軍表示，小米CC9 Pro的一半成本花在了相機上，「華為愈厲害，我們就愈想超越，小米CC9 Pro起初就是把（華為的）P30 Pro作為假想敵」。

非5G手機 5鏡頭招徠

今次推出的小米CC9 Pro並非5G手機，但手機主打5顆攝像頭的組合設計，售價由2799元（人民幣，下同）起，將於11月11日開售。

小米手表支援eSIM獨立撥打電話，可以安裝合作廠商App，包括上網、call車、聽歌、支付等，同時可控制其他小米AIoT智能家居，小米手表售價1299元，同樣在11月11日首賣。

小米手表支援獨立撥打電話

市場研究機構Canalys近日發表報告指，小米手機於第三季度在西歐市場出貨量按年增長91%，市佔率為7%，排行第四。三星排行第一，出貨量按年增加16%；其次是蘋果及華為，但出貨量按年減少8%及17%。