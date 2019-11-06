華融資產向葉家海追債涉億

俊文昨跌6.25% 市值僅5430萬

翻查資料，華融旗下附屬公司百輝是在2017年認購俊文發行的可換股債券，當時年息率為6.5厘，每季付息一次，年期為兩年期。

俊文昨日收市時報1.5仙，跌6.25%，成交額只有1.21萬元，市值僅5430萬元。以昨日俊文收市價計，相對百輝購入的可換股債券行使價每股0.25元，大幅折讓94%，基本不能夠行使。

百輝在俊文則被視為持股11.05%，至於另一被告葉家海，則自2018年10月起，開始持有俊文的股份，最新他在俊文方面持股19.93%，但是沒有在俊文任職。

集團資產淨值減至1.54億

該集團截至今年6月底止上半年度，手持現金在過去半年減少18.47%，只有2672.2萬元，並且由去年底尚有3566.3萬元流動資產淨值，變為淨流動負債1122.2萬元。整個集團的資產淨值由去年底的2.04億元，減少至1.54億元。