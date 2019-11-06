溫嶺上市觸礁 涉公眾持股量不足

溫嶺刃具於上月25日開始公開招股，上周三（30日）截止，集團原定昨日公布股份分配結果，並於今日掛牌，帳簿管理人為信達國際及潮商證券。

翻查上市規則，今次監管機構引用作查詢的《上市規則》第8.08條，主要針對上市公司「必須有一個公開市場」，反映監管機構或是質疑公司的股份分配名單，未能符合相關的「公開市場」定義；而公開市場則主要包括公眾持股量不少於25%，以及上市後股東人數至少為300人。

銀城生活超購381倍 近上限定價

至於其餘兩隻如期今日上市的新股，內房銀城國際（1902）旗下分拆物管公司銀城生活（1922）意外表現火熱，公開發售錄得381倍超額認購，一手中籤率低至3%，認購50手才穩中一手。銀城生活以2.18元定價，接近招股價上限，總計集資1.45億元，昨日暗盤最多升逾兩成至2.7元，收盤報2.44元，升12%，每手帳面賺520元。

遠大住工暗盤一度潛水8%

另一新股，內地裝配式建築服務提供商遠大住工（2163）則出師不利，雖然已是下限定價9.68元，暗盤仍最多潛水8%，最終收報9.15元，跌5.5%。

遠大住工公開發售僅輕微超額0.38倍，一手中籤率100%，集資11.8億元。

另阿里巴巴有份投資的內地AI公司曠視科技來港集資路上阻礙重重，彭博昨引述消息人士報道，曠視科技因身處美國科企「黑名單」，無法達到預期估值，或考慮推遲IPO，而此刻暫未就是否上市作出最終決定，原定計劃是於本月進行上市聆訊。曠視科技回覆本報查詢指消息不實，但未進一步評論。