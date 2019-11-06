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中信里昂：樓價12個月跌兩成

【明報專訊】中信里昂發表報告指，香港的地產市場正處於早期的下調周期，在中美貿易戰及本地抗議活動持續下，下調情况自今年第四季起加快。該行預期，住宅價格、零售銷售及甲級寫字樓租金，會在未來12個月，出現20%至25%向下調整，這是2003年SARS以來首次。

該行認為，香港的中原城市領先指數（CCL）上落情况，與本地經濟實質GDP增長有高度相關。若未來幾季經濟前景因為持續的示威活動而更差，前述CCL與GDP的高相關系數維持，相信樓市會自今年第四季起出現有意義的調整。同時，去年首季爆發的中美貿易戰，及今年較後期觸發的本地示威，相當於2000至2003年科網股爆破疊加SARS肆虐的情况。

在過去18個月，已經見到本地經濟增長放慢、恒指下跌、人民幣貶值及旅客數字減少，若沒有明確的方案回應這些問題，香港的地產市場將會繼續受壓。歷史上，地產股的股價相對資產淨值折讓平均會達50%，在市場向下調整時，每股股息率相較美國國債息差，可指導投資者尋底。

指地產股尚有10%跌幅 籲沽售新地新世界等

該行指出，地產股股息率相對美國10年期國庫債券息差在今年首季及2016年首季同樣達到2.85厘的頂峰，預期未來12個月樓市及租金水平持續下跌，估計最少息差要提高到3厘水平，才能夠提供足夠的風險溢價。若以現水平才只有2.67厘而言，地產股股價尚有10%下調空間。該行給予新世界發展（0017）、新鴻基地產（0016）、領展（0823）、太古地產（1972）、恒隆地產（0101）及九龍倉置業（1997）沽售評級。

同時給予恒基地產（0012）、嘉里建設（0683）、置地及希慎興業（0014）差於大市評級，反而認為長實（1113）及信和置業（0083）優於大市。

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