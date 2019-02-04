港10月PMI跌至39.3 11年最差 內地新訂單急降 零售旅遊業重創

跌幅為21年來最大

從組成PMI的5個細項表現來看，產出指數由36.8跌至32.3的歷史新低位；新訂單指數亦從37.6降至3​​3.5，接近2008年底的歷史最低水平，當中新出口訂單從9月份的34降至32.5，來自內地的新訂單也創歷史新低。供應商供貨時間稍為回升至50.7，顯示供應商因產品需求減少而縮短交貨時間，亦有業者指出與示威造成路障阻塞延誤付貨。庫存跌至36.7的歷史低位，顯示生產積極性欠奉。唯一轉佳是就業指數反彈1.2個百分點至50.4，為2017年1月以來最高水平，但因就業指數往往滯後，因此私營活動如繼續收縮，就業將會惡化。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI顯示香港面對日益嚴峻的經濟困境。企業經營活動受政治動盪持續和貿戰緊張局勢影響，整體銷情於第四季初繼續減弱，又以零售業與旅遊業最受影響，加上來自內地的新訂單量大幅減少，令企業對前景更見悲觀。

企業信心弱 前瞻指數不濟

高盛報告亦指出，前瞻性的細項指數表現不濟，由於憂慮示威活動和全球貿易惡化，企業的經營信心大減，未來產出指數從9月份的33.7降至10月份的31.9，創2012年4月以來新低。該行預計，第四季香港GDP將繼續收縮，按年倒退2.9%，跌幅與稍早前公布的本港第三季GDP初值一致。從IHS Markit提供的圖亦見到香港GDP走勢與PMI指數同步（見圖）。

另外，政府統計處昨日亦公布9月份食肆收益及購貨額臨時數據，9月總收益按年下跌13.1%，較8月的12.9%有所擴大；以數量計的總收益則跌14.8%，與8月相同。第三季的食肆總收益臨時估值則為264億元，按年下跌11.7%；購貨總額85億元，按年下跌10.9%。

上季食肆收益按年挫12%

分類來看，9月份中餐、非中餐、酒吧及雜類飲食場所無論是收益價值與收益數量均按年下跌，中餐、非中餐和酒吧更有雙位數跌幅；僅快餐店錄得增長。政府發言人指出，食肆收益在第三季顯著惡化，錄得自2003年SARS爆發以來最大的按年跌幅，食肆收益急跌主要反映本地社會事件對餐飲業務構成的嚴重干擾，經濟狀况欠佳令消費情緒疲弱亦是原因之一。

明報記者 陳子凌