晉海首錄租賃 兩房月租1.75萬

香港置業助理分區董事劉浩勤指出，晉海1B座極低層E室，實用面積496方呎，2房間隔，以1.75萬元租出，呎租約35元，業主2017年10月624.5萬元購入，租金回報約3.3厘。另一伙位於2A座極低層A室，實用700方呎，以2.1萬元租出，呎租30元，業主2017年10月913.3萬元購入，租金回報約2.7厘。他表示，現時屋苑約有29個放租盤，入場月租約1.4萬元水平。

御金開放式戶570萬 8年僅升一成

另土地註冊處顯示，油麻地御金‧國峯6座中低層F室，實用面積322方呎，開放式戶，上月以570萬元易手，實呎17,702元，售價與同座同面積高層F室2014年成交價570萬元相同，原業主2011年504萬元一手買入，持貨近8年帳面僅賺63萬元或13%。青衣公屋長安邨安湖樓一個單位，實用354方呎，6月時曾以400萬元（已補地價）售出，惟買家撻訂，料損失40萬元訂金及佣金共約48萬元，並剛以200萬元（未補地價）再售出，實呎約5650元。

市場消息指，薄扶林靖林一個低層複式戶，實用面積2563方呎，原以7000萬元放售，實呎27,312元，但據悉，有關單位剛被銀主「收樓」，稍後會以銀主盤形式放售，原業主2007年則以4800萬元購入。