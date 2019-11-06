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邱騰華胞弟6.64億統一翠亨園業權

【明報專訊】市區舊樓屢獲財團併購，其中商務及經濟發展局局長邱騰華胞弟邱騰達旗下帝邦投資，便以約6.64億元統一九龍塘翠亨園業權。另外，新世界（0017）或相關人士，亦以1.3億元增購又一村玫瑰苑5伙。

上述歌和老街14號翠亨園於1966年落成，共涉24伙及10個車位，土地註冊處顯示，項目最新再錄三宗成交（部分連車位），每伙作價3000萬元，每伙實用面積1133方呎，實呎26,478元。

1966年落成 涉24伙10車位

單位由顯成有限公司（CITY CONCEPT LIMITED）購入，公司董事包括陸頴儀、Ashley Pacific Limited及Carry Fortune Limited，邱騰達旗下帝邦投資曾持有的山頂盧吉道27號，亦是透過該等人士擔任董事的公司持有。

新世界相關人士1.3億購玫瑰苑5伙

事實上，帝邦投資今年3月曾以約5.74億元購入翠亨園21伙及多個車位，連同今次購入之物業，即該公司以共涉約6.64億元統一全數業權。項目佔地13,982方呎，料可重建樓面29,362方呎，以收購價約6.64億元計，每方呎樓面地價即約2.26萬元。

福建客付3762萬辣稅購天鑄特色戶

另外，土地註冊處顯示，BREMONT INVESTMENTS LIMITED上月底再以約1.3億元購入又一村玫瑰苑5伙連5個車位，該公司董事包括鄭慧儀（CHENG WAI YEE CONNIE）等，鄭慧儀為新世界附屬公司董事。該公司迄今已購入玫瑰苑21伙連21個車位，總價約5.87億元。

此外，部分內地業主不惜付辣稅買樓，土地註冊處資料顯示，新地（0016）何文田天鑄2期3座25及26樓C室複式戶，實用面積2090方呎，連566方呎天台，上月初以1.254億元售出，實呎6萬元，買家以創高峰有限公司（DISCOVER VENTURE LIMITED）作登記，公司董事為陳炳陽（CHEN BINGYANG），持內地身分證，報住中國福建，現需付樓價30%辣稅，即涉及3762萬元。

相關字詞﹕舊樓收購 新世界 玫瑰苑 翠亨園 帝邦投資 邱騰達 邱騰華

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