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映日灣最後44伙周六賣 折實呎價直逼2萬

【明報專訊】今年8月開售的億京發展荃灣映日灣，亦趁新界多個新盤推售乘勢推出餘貨，昨日以折實平均實呎19,918元，推出最後一批共44個單位，並將於本周六開售，最低折實單位為第3座9樓F室的一房戶型，折實532萬元入場，當日分3輪進行即場抽籤及揀樓。億京發展及策劃項目及銷售總監潘志才表示，項目累沽796伙，套現64.5億元。

至於佳明（1271）青衣明翹匯，將於本周五（8日）作次輪銷售292伙。佳明營業及市務總監顏景鳳昨日指出，若以即供價計，次輪共有八成、即234伙折實售價為800萬元以下；若以建期付款價計，則有近七成、即200伙為折實售價為800萬元以下。

明翹匯次輪周五賣292伙 八成800萬以下

顏續指出，項目首輪向隅客眾，現時連同「復活票」計，累收逾5000票，超額16倍。另外，明翹匯昨日以招標形式沽出兩伙3房戶，分別為2A座25樓A室及2A座9樓A室，實用面積同為755方呎，以1230.6萬元及1167.6萬元成交，實呎16,299元及15,465元。

昨新盤市場錄18成交

龍湖（0960）與合景泰富（1813）發展的啟德尚‧珒溋，9月中開售至今累沽逾200伙，發展商最新公布，將限時2%折扣優惠延長至今年底。綜合市場資訊，昨新盤市場錄得約18宗成交，其中新世界（0017）元朗瑧頤沽出7樓A9室的1房戶，成交價549.6萬元，實呎16,655元。

相關字詞﹕瑧頤 尚‧珒溋 明翹匯 映日灣

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