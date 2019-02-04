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山水盈折實均呎近1.1萬 低二手一成 首批全屬逾900呎3房 907萬入場

【明報專訊】不足1個月內第三個新界盤開價，樓花期17個月的路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈，昨日公布以平均實呎13,382元首推67伙，扣除發展商提供的最高折扣18%，整批單位折實均呎約10,973元，較錦田同區約6年樓齡二手屋苑爾巒呎價12,893元、約3年樓齡Park YOHO實呎12,627元，低約15%及約13%。

明報記者 張允亭

山水盈若與同區去年9月，當時已屆現樓的新地（0016）Park YOHO Napoli首批折實平均實呎15,211元比較，更低約28%。

業界預料，是次項目以低於二手呎價推售，除與項目主打3房大單位、銀碼較大外，亦因為毗鄰西鐵架空路軌及高速公路，景觀或受影響。項目昨日隨即對外開放示範單位，今日開始收票，最快下周開售。

路勁銷售及市場推廣總監鍾彩玲形容，售價為「3房勁喜價」，「喜」同時有「歡喜」及「起動」的意思，項目首批開價比同區一二手屋苑約有逾一成折讓，將會按市場反應考慮加價加推。

今日起收票 最快下周開售

首批單位分佈於第1座、2座、3座及5座，實用面積介乎916至970方呎，全屬3房戶，售價介乎1105.8萬至1443.9萬元，折實價906.8萬元至1184萬元，折實實呎9900至12,232元。

惟值得留意，發展商是次共提供6種付款方法，以即供價計，買家最高可獲得樓價18%折扣；若買家想用盡放寬按保新措施，承做最高八成按揭，需以建築期付款價計，最高則可獲樓價15%折扣，而前後兩者折扣僅差距3%。另價單亦顯示，發展商亦為買家提供一按最高八成，以及三成半二按，其中一按首年P減1.875厘（P現為5.375厘、即按息現為3.5厘），期後最高為P加2.615厘。

即供與建期折扣僅差3%

該批單位中，1梯2伙並設私人升降機大堂的單位（私人升降機大堂納入單位實用面積計），共有37伙，實用面積950至970方呎，分佈於第1座、2座及3座；位於5座的單位則採1梯3伙，共有30伙，實用面積916至946方呎，預料整批單位均享內園景。

買家可138.8萬認購車位

是次入場單位為5座2樓B室，實用面積916方呎，屬3房1套連工人房間隔，售價1105.8萬元，折實價906.8萬元，實呎9900元。售價最高的單位為3座12樓A室，實用面積968方呎，屬3房1套連工作室及廁間隔，售價1443.9萬元，折實價1184萬元，實呎12231元。折實價1000萬元以下的單位佔整張價單23%、即15伙。

另外，首張價單買家可以138.8萬元認購一個車位。

相關字詞﹕首批 山水盈

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