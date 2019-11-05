湯文亮：「第二家園」得個煩字

老友話我誤會，他並不是有第二頭家，而是在某一個東南亞國家買了樓，得閒可以去住番一兩個星期，美其名是第二家園。如果香港無事，他的第二家園可作為度假屋；如果香港變成一國一制，他隨時可將第二家園升格為第一家園，香港反而變成第二家園；而且，他還打算在其他國家增設家園。

老友咁熱中第二家園，我無謂潑他冷水，唯有恭喜恭喜，其實第二家園同第二頭家都是一樣，老友初時會覺得幾開心，但不用太久，他就會覺得很煩很煩，但他想取消第二家園也很難，原來那些第二家園很難賣走。

香港政局不穩，有香港人要求英國政府給予居英權，老實說，英國人是非常實在，如果有利益，22年前離開時早已給予居英權，不用等到現在。不過，英國人是太極高手，她自己唔畀但鼓勵其他英聯邦國家給予香港人第二家園，其實，要在那些國家有第二家園又有何難，根本有一些國家早已推行第二家園計劃。

簡單來說，這是地產項目，只要在那些國家買樓，就可以取得居留權，美其名是第二家園，其實是二等公民，有餘錢唔需要工作還好，如果唔係，二等公民也不如。

被迫去度假 享受變作受苦

有不少老友早已在其他國家買了樓，到今日大多數都會呻笨，他們說如果當時在香港買樓而不在其他國家設立第二家園，今日搵多好多錢。此外，當他們設立第二家園後，就很少到其他地方旅行，每一次有假期都被迫去第二家園，因為唔去就覺得浪費，但每一次去第二家園時都要清潔一番，走的時候要謹記鎖好門窗，根本是受苦而不是享受，我發覺有第二家園的人最喜歡做的事，就是賣走第二家園。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]