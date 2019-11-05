經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

上一篇

湯文亮：「第二家園」得個煩字

【明報專訊】有老友跟我說剛剛有了「第二家園」，我聽到後嚇了一驚，於是對他說：「人生最怕三件事，一是少年得志，二是中年喪偶，三是臨老入花叢。」他已登六，現在才搞第二家園，知不知道「煩」字怎樣寫。

老友話我誤會，他並不是有第二頭家，而是在某一個東南亞國家買了樓，得閒可以去住番一兩個星期，美其名是第二家園。如果香港無事，他的第二家園可作為度假屋；如果香港變成一國一制，他隨時可將第二家園升格為第一家園，香港反而變成第二家園；而且，他還打算在其他國家增設家園。

老友咁熱中第二家園，我無謂潑他冷水，唯有恭喜恭喜，其實第二家園同第二頭家都是一樣，老友初時會覺得幾開心，但不用太久，他就會覺得很煩很煩，但他想取消第二家園也很難，原來那些第二家園很難賣走。

香港政局不穩，有香港人要求英國政府給予居英權，老實說，英國人是非常實在，如果有利益，22年前離開時早已給予居英權，不用等到現在。不過，英國人是太極高手，她自己唔畀但鼓勵其他英聯邦國家給予香港人第二家園，其實，要在那些國家有第二家園又有何難，根本有一些國家早已推行第二家園計劃。

簡單來說，這是地產項目，只要在那些國家買樓，就可以取得居留權，美其名是第二家園，其實是二等公民，有餘錢唔需要工作還好，如果唔係，二等公民也不如。

被迫去度假 享受變作受苦

有不少老友早已在其他國家買了樓，到今日大多數都會呻笨，他們說如果當時在香港買樓而不在其他國家設立第二家園，今日搵多好多錢。此外，當他們設立第二家園後，就很少到其他地方旅行，每一次有假期都被迫去第二家園，因為唔去就覺得浪費，但每一次去第二家園時都要清潔一番，走的時候要謹記鎖好門窗，根本是受苦而不是享受，我發覺有第二家園的人最喜歡做的事，就是賣走第二家園。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
山水盈最快今開價 主打3房戶
山水盈最快今開價 主打3房戶
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
Belgravia高層戶近15萬租出
Belgravia高層戶近15萬租出
中原美聯工商舖 近月共80人離職
中原美聯工商舖 近月共80人離職
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
又一城擬向個別租戶減租
又一城擬向個別租戶減租
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
恒指漲446點 升破250天線
恒指漲446點 升破250天線
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
西藏水資源昨午急插七成
西藏水資源昨午急插七成
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
談寬按保 金管局密切觀察樓價
談寬按保 金管局密切觀察樓價
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
數碼港資助從業員 進修金融科技
數碼港資助從業員 進修金融科技
內地禁網售電子煙 中煙升8%
內地禁網售電子煙 中煙升8%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
皮草時裝化 突破傳統框框
皮草時裝化 突破傳統框框
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
李浩德：負利率時代 揸金有着數
李浩德：負利率時代 揸金有着數
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
技術取勝：南航短線或上試5.5元
技術取勝：南航短線或上試5.5元
華億發現假網站 假得離譜
華億發現假網站 假得離譜
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
周顯：「架生」重要勿亂用
周顯：「架生」重要勿亂用