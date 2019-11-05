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周顯 投資二三事

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周顯：「架生」重要勿亂用

【明報專訊】昨天才講了中手游（0302）有很多實貨股票，因此仍然算是貨源歸邊，誰知再看，其實批股票已存進了中央結算，隨時沽得。因此，我的朋友已打算沽貨了，just for your information。

那天同金管局的人交流，我問了一個非常技術的問題：港元的強方保證和弱方保證分別是7.75元和7.85元。然而，在這個價位的中間，金管局究竟會不會入市干預呢？

這好比一隻股票打算死頂着1元的底價，但也有時在1.01元、1.02元、1.03元的時候，輕輕的去頂一頂，這也許令到市場更有信心，反而不會觸到1元的底價。

金管局不干預港元 免發錯誤信息

誰知金管局的答案是：不會。理由是不想市場有錯誤信息。除非有一個情况是例外，就是例如有大型新股上市，必須在市場釋出資金，以免被抽緊資金。

為什麼我會問這個問題呢？為什麼我會清楚這做法呢？理由是，我曾經想過去搞一隻穩定幣，所以，有關的每個問題，我都考慮過了，但真實操作如何？最好還是問一下金管局的專業人士。

用發行貨幣來賺錢，有很多方法，但真正最有效的方法，就是忍手完全不去賺錢，因為這是一件「架生」，好比金管局如果要賺大錢，可以從炒作港元來賺，好比炒股票一樣。但這令到其他生意難做，影響到整個經濟。這就是貨幣同股票的最大分別。

[周顯 投資二三事]

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