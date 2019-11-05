經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼

【明報專訊】港股升勢全面，恒指創3個月高，但成交平穩，難以形成牛氣冲天的升市，後市料將繼續輪動炒作。

恒指昨高開199點後反覆向上，以全日最高位收市，收報27,547點，升446點或1.65%；國指升1.8%。大市成交888億元，高於60天平均近一成半。

恒指短線可支持兩萬七

恒指裂口高開後攀升，升穿9月中高位以至回補8月初下跌裂口，上升動力強，甚至有年初的影子。今年1月25日，恒指裂口高開升破27,300點向上，之後小回守住27,300點，升勢持續至4月高見30,300點。從超短線角度，可以用昨天低位約27,300點為分界線，守穩繼續看好；短線可以將支持上移至兩萬七。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率86比14，升逾3%佔上升股份兩成半；陽燭對陰燭為74比26，大市向好且買盤積極較強。但正如上月指，下半年來，大市很少出現大規模的升市（超過八成股份上升），今年7、8、9、10月分別只有1、2、2、1次。事實上，今年來大規模升市少見，上半年僅7次，其中6月已佔3次，因此即使大市繼續做好，也很可能局部向好，而不會是大牛市。

首先看恒指國指，指數能否向上，關鍵藍籌股表現。重磅股騰訊（0700）走勢疲弱，持續落後，難以寄予厚望，要待該股重上335元，出現轉強信號，才有轉機；匯控（0005）、中移動（0941）亦然。友邦（1299）及內銀股成為升市火車頭，但指數要有突破，將需要沉靜已久的平保（2318）發力，添加動力。近大半年，平保於82至98元上落，近月波幅收窄至89至95元，隨着突破，一旦向上，將有機會挑戰新高。

昨天個別行業明顯做好，本報數據庫追蹤的30個行業，整體有近四成升約2%以上，零售及教育升逾6%最勁，主要是華地（1700）獲提私有化刺激股價急升五成帶動。其次原材料、金屬及礦石升約3%，醫藥保健、內房、航空升逾2.5%。醫藥、內房繼續由強勢股領漲。

玖紙8元料有阻力 宜低吸

至於原材料、金屬礦石、航空做好，主要受到人民幣轉強，以及股價低殘帶動，玖紙（2689）、南航（1055）、洛鉬（3993）升逾4%，當中玖紙的買盤最為積極。事實上，2017年以來，玖紙與人民幣匯價呈高度正向關係，趨升或趨跌，倘若人民幣升穿七算，料將對玖紙有正面影響。

走勢上，玖紙昨天升穿頭肩底頸線7元，該水平成短線重要支持，上望8元料會有阻力，宜可候低吸納值博。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕玖紙 平保 恒指 港股

上 / 下一篇新聞

寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
山水盈最快今開價 主打3房戶
山水盈最快今開價 主打3房戶
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
Belgravia高層戶近15萬租出
Belgravia高層戶近15萬租出
中原美聯工商舖 近月共80人離職
中原美聯工商舖 近月共80人離職
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
又一城擬向個別租戶減租
又一城擬向個別租戶減租
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
恒指漲446點 升破250天線
恒指漲446點 升破250天線
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
西藏水資源昨午急插七成
西藏水資源昨午急插七成
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
談寬按保 金管局密切觀察樓價
談寬按保 金管局密切觀察樓價
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
數碼港資助從業員 進修金融科技
數碼港資助從業員 進修金融科技
內地禁網售電子煙 中煙升8%
內地禁網售電子煙 中煙升8%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
皮草時裝化 突破傳統框框
皮草時裝化 突破傳統框框
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
李浩德：負利率時代 揸金有着數
李浩德：負利率時代 揸金有着數
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
技術取勝：南航短線或上試5.5元
技術取勝：南航短線或上試5.5元
華億發現假網站 假得離譜
華億發現假網站 假得離譜
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
周顯：「架生」重要勿亂用
周顯：「架生」重要勿亂用
湯文亮：「第二家園」得個煩字
湯文亮：「第二家園」得個煩字