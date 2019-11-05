劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼

恒指昨高開199點後反覆向上，以全日最高位收市，收報27,547點，升446點或1.65%；國指升1.8%。大市成交888億元，高於60天平均近一成半。

恒指短線可支持兩萬七

恒指裂口高開後攀升，升穿9月中高位以至回補8月初下跌裂口，上升動力強，甚至有年初的影子。今年1月25日，恒指裂口高開升破27,300點向上，之後小回守住27,300點，升勢持續至4月高見30,300點。從超短線角度，可以用昨天低位約27,300點為分界線，守穩繼續看好；短線可以將支持上移至兩萬七。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率86比14，升逾3%佔上升股份兩成半；陽燭對陰燭為74比26，大市向好且買盤積極較強。但正如上月指，下半年來，大市很少出現大規模的升市（超過八成股份上升），今年7、8、9、10月分別只有1、2、2、1次。事實上，今年來大規模升市少見，上半年僅7次，其中6月已佔3次，因此即使大市繼續做好，也很可能局部向好，而不會是大牛市。

首先看恒指國指，指數能否向上，關鍵藍籌股表現。重磅股騰訊（0700）走勢疲弱，持續落後，難以寄予厚望，要待該股重上335元，出現轉強信號，才有轉機；匯控（0005）、中移動（0941）亦然。友邦（1299）及內銀股成為升市火車頭，但指數要有突破，將需要沉靜已久的平保（2318）發力，添加動力。近大半年，平保於82至98元上落，近月波幅收窄至89至95元，隨着突破，一旦向上，將有機會挑戰新高。

昨天個別行業明顯做好，本報數據庫追蹤的30個行業，整體有近四成升約2%以上，零售及教育升逾6%最勁，主要是華地（1700）獲提私有化刺激股價急升五成帶動。其次原材料、金屬及礦石升約3%，醫藥保健、內房、航空升逾2.5%。醫藥、內房繼續由強勢股領漲。

玖紙8元料有阻力 宜低吸

至於原材料、金屬礦石、航空做好，主要受到人民幣轉強，以及股價低殘帶動，玖紙（2689）、南航（1055）、洛鉬（3993）升逾4%，當中玖紙的買盤最為積極。事實上，2017年以來，玖紙與人民幣匯價呈高度正向關係，趨升或趨跌，倘若人民幣升穿七算，料將對玖紙有正面影響。

走勢上，玖紙昨天升穿頭肩底頸線7元，該水平成短線重要支持，上望8元料會有阻力，宜可候低吸納值博。

[劉思明 數據尋寶]