經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰：倘A股續升 新華保險值博

【明報專訊】恒指升446點，收報27,547點，成交金額888億元。中美基本上達成首階段貿易協議，美股續破頂初步確認展新升浪，全球股市跟升，恒指上周五升破20周線後進一步走高，以昨日市底之強，年底前應可上試28,000點至29,000點。藍籌股續以友邦（1299）領軍，強勢股落後股亦百花齊放。當然，至今仍落後的股份一定有自身問題，但市况回暖仍具備炒上空間，落後的內險股可留意。

中美已就原則達成共識，意味首階段協議文本只餘下一些枝節問題，全球股市大升。作為全球股市龍頭，美股向上突破基本確認展新升浪，也有效刺激投資者的風險胃納。全球最落後之一的港股顯著回勇，全市上升股份過千隻，超過70隻股份創52周新高。友邦回升力度愈來愈強，初步看已確認由跌轉升，但由於香港動盪局勢始終未結束，不宜期望股價能快速創新高。

憧憬人幣升穿7算 航空紙業大升

昨日市况重點其實是百花齊放。近月一直是強勢股與大市以搖搖板的方式上升，近期開始見兩者均愈走愈高，到昨日更同步發力，反映資金頗積極入市。一方面，重磅藍籌股如騰訊（0700）、友邦均發力，而內銀、內險也愈升愈有，尤其是內銀升勢相當穩定，若趨勢持續對於支撐港股挑戰更高水平相當重要。強勢股方面，美團（3690）及物管股破頂，醫藥股大升，一眾內需股也穩步向上，一下子出現全面走高格局。當前最可靠的還是能不斷創新高的股份，醫藥股是最強行業，全世界也追捧相關股份，會是首選；美團獲北水不斷追捧可看高一線，只是快將成為紅底股，以往多是一個魔咒，要小心。

落後股表現更是強勁。隨着中美勢將達成協議，貿易戰停火，市場憧憬人民幣匯價可升破7算關口，重回「6字頭」年代，航空股及紙業股都大升，三大航空股升幅達5％至7％，玖紙（2689）及理文造紙（2314）分別升近8％及5％。就航空股來說，其炒作模式多待長時間在大約1倍市帳率水平窄幅徘徊，到幾大因素如人民幣匯價、客運需求、油價等同時向好便大幅炒上，但可持續性不高。由於沙地阿美準備IPO，沙地很大可能會盡力推高油價利好上市估值，對於航空股屬利淡，後市較大機會仍以窄幅上落為主，高追的話風險較高易捱價位。

過去兩年內險股受到新規影響，銷售情况欠佳影響股價。但從友邦中國銷售持續錄得增長，可見市場需求並無問題，只是內險股仍未能將代理團隊、產品組合全面向保障型產品調整。今年表現仍然一般，不少落後的險企都錄得負增長，例如新華保險（1336）首3季長期險首年期交保費160億元，同比跌6.9%，第3季同比更大跌24%；其中10年及以上期交保費同比跌15%。可以說，集團轉型尚未看到曙光。但集團估值已相當低殘，2020年預測內含價值倍數僅0.65倍，筆者認為已充分反映銷售欠佳的問題。

雖然核心業務一般，但投資卻表現出色，首3季度綜合投資收益率為5.22％，按年上升1.2個百份點。集團股價在31元有強大支持，即使3季度表現欠佳也未有失守，大致已見底。一方面投資回報理想，若A股再上情况會更好，而連續兩年銷售一般，明年回升的門檻已大幅下降，現價有不俗值博率。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
山水盈最快今開價 主打3房戶
山水盈最快今開價 主打3房戶
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
Belgravia高層戶近15萬租出
Belgravia高層戶近15萬租出
中原美聯工商舖 近月共80人離職
中原美聯工商舖 近月共80人離職
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
又一城擬向個別租戶減租
又一城擬向個別租戶減租
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
恒指漲446點 升破250天線
恒指漲446點 升破250天線
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
西藏水資源昨午急插七成
西藏水資源昨午急插七成
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
談寬按保 金管局密切觀察樓價
談寬按保 金管局密切觀察樓價
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
數碼港資助從業員 進修金融科技
數碼港資助從業員 進修金融科技
內地禁網售電子煙 中煙升8%
內地禁網售電子煙 中煙升8%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
皮草時裝化 突破傳統框框
皮草時裝化 突破傳統框框
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
李浩德：負利率時代 揸金有着數
李浩德：負利率時代 揸金有着數
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
技術取勝：南航短線或上試5.5元
技術取勝：南航短線或上試5.5元
華億發現假網站 假得離譜
華億發現假網站 假得離譜
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
周顯：「架生」重要勿亂用
周顯：「架生」重要勿亂用
湯文亮：「第二家園」得個煩字
湯文亮：「第二家園」得個煩字