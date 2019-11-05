張兆聰：倘A股續升 新華保險值博

中美已就原則達成共識，意味首階段協議文本只餘下一些枝節問題，全球股市大升。作為全球股市龍頭，美股向上突破基本確認展新升浪，也有效刺激投資者的風險胃納。全球最落後之一的港股顯著回勇，全市上升股份過千隻，超過70隻股份創52周新高。友邦回升力度愈來愈強，初步看已確認由跌轉升，但由於香港動盪局勢始終未結束，不宜期望股價能快速創新高。

憧憬人幣升穿7算 航空紙業大升

昨日市况重點其實是百花齊放。近月一直是強勢股與大市以搖搖板的方式上升，近期開始見兩者均愈走愈高，到昨日更同步發力，反映資金頗積極入市。一方面，重磅藍籌股如騰訊（0700）、友邦均發力，而內銀、內險也愈升愈有，尤其是內銀升勢相當穩定，若趨勢持續對於支撐港股挑戰更高水平相當重要。強勢股方面，美團（3690）及物管股破頂，醫藥股大升，一眾內需股也穩步向上，一下子出現全面走高格局。當前最可靠的還是能不斷創新高的股份，醫藥股是最強行業，全世界也追捧相關股份，會是首選；美團獲北水不斷追捧可看高一線，只是快將成為紅底股，以往多是一個魔咒，要小心。

落後股表現更是強勁。隨着中美勢將達成協議，貿易戰停火，市場憧憬人民幣匯價可升破7算關口，重回「6字頭」年代，航空股及紙業股都大升，三大航空股升幅達5％至7％，玖紙（2689）及理文造紙（2314）分別升近8％及5％。就航空股來說，其炒作模式多待長時間在大約1倍市帳率水平窄幅徘徊，到幾大因素如人民幣匯價、客運需求、油價等同時向好便大幅炒上，但可持續性不高。由於沙地阿美準備IPO，沙地很大可能會盡力推高油價利好上市估值，對於航空股屬利淡，後市較大機會仍以窄幅上落為主，高追的話風險較高易捱價位。

過去兩年內險股受到新規影響，銷售情况欠佳影響股價。但從友邦中國銷售持續錄得增長，可見市場需求並無問題，只是內險股仍未能將代理團隊、產品組合全面向保障型產品調整。今年表現仍然一般，不少落後的險企都錄得負增長，例如新華保險（1336）首3季長期險首年期交保費160億元，同比跌6.9%，第3季同比更大跌24%；其中10年及以上期交保費同比跌15%。可以說，集團轉型尚未看到曙光。但集團估值已相當低殘，2020年預測內含價值倍數僅0.65倍，筆者認為已充分反映銷售欠佳的問題。

雖然核心業務一般，但投資卻表現出色，首3季度綜合投資收益率為5.22％，按年上升1.2個百份點。集團股價在31元有強大支持，即使3季度表現欠佳也未有失守，大致已見底。一方面投資回報理想，若A股再上情况會更好，而連續兩年銷售一般，明年回升的門檻已大幅下降，現價有不俗值博率。

[張兆聰 還看今朝]