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經濟
2019年11月5日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
山水盈最快今開價 主打3房戶
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
Belgravia高層戶近15萬租出
中原美聯工商舖 近月共80人離職
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
又一城擬向個別租戶減租
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
恒指漲446點 升破250天線
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
西藏水資源昨午急插七成
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
談寬按保 金管局密切觀察樓價
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
生產力局辦東盟考察團 港商反應佳
數碼港資助從業員 進修金融科技
內地禁網售電子煙 中煙升8%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
皮草時裝化 突破傳統框框
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
李浩德：負利率時代 揸金有着數
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
技術取勝：南航短線或上試5.5元
華億發現假網站 假得離譜
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
周顯：「架生」重要勿亂用
湯文亮：「第二家園」得個煩字
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技術取勝：南航短線或上試5.5元
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【明報專訊】中鋁短線回調宜守2.4元（圖）
福耀玻璃上升動力強（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
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