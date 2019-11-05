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金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀

【明報專訊】踏入11月，市場氣氛突然好轉。有消息指期指淡倉主要是部署在10月，由於當時不明朗因素較多，向下對冲的期指盤比較多，而11月及12月傳統港股上升機會比較大，如上升的話兩月平均可達1700點。現時評估10月的眾多利淡消息暫時受控，2019年最後兩個月持續上升機會非常大。

10月期指淡倉部署較多，利淡因素包括中美貿易團隊或者無法達成協議文本、英國有機會在10月31日硬脫歐、西班牙、智利等地出現反政府群眾運動、香港社會運動或會惡化及美國國會彈劾特朗普總統等等。結果10月期，果然拖拖拉拉，雖然有3日可以突破27,000點，但10月以26,674點結算，仍被壓在10日平均線樓下，淡友算是成功壓低指數平倉。而11月期指有幾個價位是積極加倉，分別是：10月25日，26,720點，加倉10,581張；10月26日，26,903點，加倉12,439張；10月31日，26,886點，加倉10,323張。

總的來說11月期指加倉後拉升，成交量加權平均約26,800點應是非常強的支持位。好倉主導的話，11月的操作相對簡單。指數可跟活躍成交做Short Put，然後做牛跨（Call Spread），估計11月應有800至1000點上升幅度，由26,800點轉倉，目標先看27,600至27,800點。10月結算期間，期權平倉合約及注碼如下：26,400點SHORT PUT加倉1189張或 1641萬元；26,800點SHORT PUT加倉621張或1264萬元；27,400點LONG CALL加倉755張或839萬元；27,800點LONG CALL加倉1398張或828萬元；28,000點LONG CALL加倉1382張或699萬元。

SHORT PUT 及LONG CALL 好倉注碼共約5271萬元，相當夠分量。而12月最活躍26,000點PUT、期權金最高410點，估計2019年結算不會低於25,600點，而暫時目標看28,200點。自2000年以來，如11月及12月是升市的話，不計2008年量寬救市大升超過6000點的特殊例子，平均兩月合共可升1700點或9.8%。表示如美中貿易談判順利及香港社會運動受控，樂觀年結可由10月結算26,674點升1700點到28,374點，或升9.8%到29,288點。淡友要小心。

騰訊期權活躍 本月或見340元

股票期權最活躍是騰訊（0700）340至350元CALL，很可能11月能見到340元，而350元或有阻力，另外建行（0939）及中行（3988）CALL也活躍，估計人民幣因貿易協議有條款限制人民幣競爭性貶價、加上全球央行再次降息量寬，內銀股壞帳的壓力減輕，建行技術阻力位6.7元、中行大概是3.45元。

[金曹 期權制勝]

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