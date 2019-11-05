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日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成

【明報專訊】微軟日本公司公布，今年8月的4天工作周測試，證實工作效率顯著提高四成。

為促進員工的工作與生活平衡，微軟日本公司讓2300名員工在8月整整一個月，每逢周五至周日放假，以評估減工作周縮短的影響。微軟日本公司發現，在此期間用以衡量員工工作效率的人均銷售額，較去年同期提高39.9％。微軟表示，這部分歸功於會議更有效率，每次開會限定在半小時以內，且增加了遙距會議。與此同時，微軟日本的成本有所下降，期間用電量較去年同期減少23.1％，而打印的頁面更減少58.7％。

限會議時間 省電省打印

微軟日本公司稱，員工對這試驗的反應正面，有92.1％員工表示喜歡4天工作周。不過也有員工表示，4天工作周很難真正實現，因為客戶周五也要上班，根據與客戶打交道的時間來確定績效的部門來說，績效會下降。

微軟日本現計劃今年冬季再次進行類似的活動，鼓勵員工提高工作的彈性。4天工作周的做法近年開始受到注意。提倡者強調，這做法有助於減輕工作壓力，防止員工過勞。維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）認為，縮短每周的工作時間，可提升員工幸福感。日本是世上工時最長的地區之一。根據2016年日本政府的一項調查，近四分之一的日本公司要求員工每月加班80小時以上。

（綜合報道）

[國際金融]

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