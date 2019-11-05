Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%

美股再新高 道指早段升170點

UA一名發言人稱，UA自2017年7月起開始應監管機構的要求，提供與會計行為相關的文件和信息，現正配合美國司法部及SEC的調查，並指自己的會計行為及對外公告的信息是恰當的。UA昨公布的第三季盈利和銷售額勝分析師預期，但該公司以門店人流面臨挑戰為由，下調全年收入預期，股價早段跌13%。

知情人士稱，美國聯邦執法機構正調查UA是否將銷售額，由一個季度轉移至另一個，令業績看起來更穩健。調查員按照收入確認原則（Revenue Recognition Principle），將調查重點放在UA是否在收入發生之前計入、推遲支出日期，又或涉及其他違規行為，以達至美化業績的效果。作為調查的一部分，調查人員上周也在UA的巴爾的摩總部向部分職員查詢。

UA第三季收入降至14.3億美元，低於去年同期的14.4億美元。北美市場表現疲弱，銷售額下降了約4％。上季利潤則增至1.02億美元，高於去年同期的7530萬美元。雖然上季無論收入及盈利均勝於預期，不過UA預計2019財年收入僅增長約2％，之前預期的增長介乎3％至4％。

曾連續26季保持逾20％收入增長

面對與Nike等對手的激烈競爭，UA的北美業務表現不振，去年的北美銷售額跌了2%至37億美元。由於過去兩年銷售增長疲軟，UA一直進行業務重組。在此之前，它曾是增長最快的服裝製造商之一，連續26個季度保持至少20％的同比收入增長。

在2016年第四季，UA未能實現銷售目標，此後收入增長持續偏軟。當時創辦人普蘭克（Kevin Plank）將銷售增長下滑，歸因於顧客逛店的次數減少、公司的產品種類及運動服行業變化，包括零售商Sports Authority破產等。普蘭克自此開始重組業務。UA在2016至17年有3名財務總監走馬上任，管理層處於動盪。普蘭克計劃明年1月1日卸任CEO，其職位將由營運總監弗雷斯克（Patrik Frisk）接替。普蘭克將繼續擔UA董事長及品牌總監。

高層被指看脫衣舞 公司找數

《華爾街日報》去年曾引述消息人士稱，UA高層，包括普蘭克都曾在一些企業活動或賽事後，與賽事選手或同事去看脫衣舞，這些消費通常由公司支付。多名UA現職或離職員工表示，公司女職員對此類行為反感。之後UA員工稱收到公司電郵，內容指再也不能在光顧脫衣舞俱樂部後由公司結帳。

（綜合報道）

[國際金融]