製衣廠減過量生產 省資源拓新市場

柬埔寨自由經濟 孟加拉工資低

鄭立言在較早前出席時尚高峰（香港）2019年後，接受本報訪問時稱，恒寶自1980年代起到過內地、肯尼亞、斯里蘭卡、柬埔寨等不同國家市場探索及設廠。目前公司分別落戶柬埔寨及孟加拉。他認為，柬埔寨勝在沒有外匯管制、實施自由經濟，可以使用美元；孟加拉則擁有逾億人口，工資較便宜。但是在生產大褸時，則不易遷廠到其他國家。無論有否中美貿易戰，他指出，「業界最大問題還是生產過剩、供求失衡及存在成本問題。現時不一定要以量取勝，原因是全球有30%剩餘成衣未能賣出，尤其業界面對電商衝擊下，需要改變營運方式，是縮減生產的最佳時機」，他們將產能由1400萬件縮減至800萬件。過往累積的盈餘，剛好用於應付調整期的輕微陣痛。

省包裝備用鈕成本 回饋消費者

由於成衣很多時配上備用鈕扣（俗稱士啤鈕），鄭立言發現很多時被消費者拋棄，因此他們着手節省這部分成本。連帶衣服包裝、標貼等亦節省下來。省下來的成本既可回饋消費者，例如累積2萬美元捐助柬埔寨的學校，資助150名學生。他們更聯同年輕人發起Equiply平台，和日本社會企業Salasusu合作，讓消費者追溯成品生產流程、物料源頭及生產者，消費者購物後取得門券到柬埔寨旅遊時，可親自探訪手作者，藉此拉近消費者與生產者距離。

[貿戰與香港系列 - 新市場篇]