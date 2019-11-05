經濟
貿戰與香港系列 - 新市場篇
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星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟

【明報專訊】對於未能以搬遷生產線避關稅的港商，拓展市場或是出路。生產環保矽膠家品的Lexington受制於生產線難遷，要主動減價留客，故更進取拓新市場，今年已先後部署進軍新加坡、泰國和日本，明年則打算到菲律賓尋找機會。

「暫時不會接新的美國單」，Lexington主席王詠儀道。公司1年美國訂單金額約50萬美元（390萬港元），約佔總收入10%，同時亦有歐洲客戶會將產品轉售至美國，「年初與客戶報價，大家都心中有數，唯有主動提出減價，減少他們因關稅造成的損失，以此留住客戶，同渡時艱」。

覓合作伙伴進軍星洲 谷環保飲管

之所以不搬廠，王詠儀解釋，環保產品要符合很多標準，搬廠也要時間調節，她亦試過找東盟廠家代工，「符合標準的廠家，訂單已排到明年」，無法從生產上應對，王詠儀直言只有靠拓展新市場。去年底政府的BUD基金擴至東盟，王詠儀遂把目光放在東盟，半年前由貿發局介紹的新加坡一家公關公司幫她做市場調研。

「原來當地於7月1日起餐廳禁用塑膠飲管，我們的環保飲管很有市場空間」，王詠儀只用了3個月便決定拍板，再在公關公司引薦下找到當地合作伙伴合組公司，預計年底前便可正式進軍新加坡。王詠儀表示，找本土公司合作的好處，是人家更了解市場，「原來新加坡消費者不喜歡太花巧的設計和顏色，更愛樸素；對產品連包裝都有環保要求，如果沒有合作方教路，我們隨時撞板」。

赴外國參展 「走出去」應對關稅

除了新加坡外，Lexington亦於泰國找到合作伙伴，由他們協助發展當地零售；此外今年9月貿發局於東京禮品展設香港館，Lexington也有份參加，更認識了三和株式會社高層，正計劃以合作模式在日本展開業務。

好的開始令王詠儀更相信「走出去」是應對關稅的辦法，東盟會是重點開發市場，「已決定申請東盟的BUD基金，明年還會再隨貿發局到菲律賓參展，試試當地水溫」。政府助企業開拓東盟市場的BUD基金上限為100萬元。

[貿戰與香港系列 - 新市場篇]

相關字詞﹕三和株式會社 合營公司 東盟 環保家品 貿戰與香港

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