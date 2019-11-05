皮草時裝化 突破傳統框框

工總理事、毛皮與皮革成衣分組主席王博文表示，出口美國的本港皮草製品，從過去佔總出口量約30%降至只有10%左右，雖然比例逐年遞減，但關稅對全球外貿與經濟所帶來的影響始終為行業添上壓力。他表示，去年11月至今年初，皮草業生意額因趕出口而急增，但後續影響已經浮現。

明年毛皮展 反應「近40年最差」

據了解，香港毛皮業協會每年2月都會舉辦「香港毛皮展」，身兼該會榮譽會長的王博文指出，這是行業重要的展會，一年有高達70%訂單來自這個展覽。「明年的毛皮展於上月截止報名，從參展商及買家的申請情况來看，恐怕是舉辦近40年來最不理想的一屆」王博文道。

申請情况或預示明年會是業界困難一年，但王博文直言：「買家不來，那就參展商過去」，他正研究明年赴歐美、日韓等地參展的可能，亦會與貿發局商議參加海外展覽事宜：「工總亦鼓勵會員申請政府基金，幫補參展開支。」

籲跨界合作 賦予皮草新生命

不過長遠而言，王博文覺得皮草時裝化，會是一個具潛力的市場。「過去10年已經朝這方向發展」，他舉例，一件外套只要加一條毛領，價值已經大增，亦能令皮草從過去的禦寒、奢侈形象，演變成時尚服飾，賦予皮草新生命。王博文指出，時裝界未必熟悉皮草產品，需要皮草界的經驗與技術，而且除了與時裝品牌合作，本地時裝設計水平不低，皮草商可考慮聘請他們一起「打天下」。

[貿戰與香港系列 - 新市場篇]