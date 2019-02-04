模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%

明報記者 陳子凌、陳偉燊

Freemax的自家品牌Arrowmax在模型賽車界赫赫有名，其模型車配套工具達到專家級別，從研發、生產到透過代理售予世界各地。歐美佔公司最大業務比例，歐洲為35%、美國30%，日韓為主的亞太地區佔15%，中國內地、澳洲及其他亞太新興市場佔20%；當中B2C網銷又以美國為主，現時佔整個美國市場的50%。

Freemax三網購平台 分工清晰

劉咏表示，公司在2012年已開始在公司網站上設有「購物車」功能，但當時並非刻意轉營B2C，更多是為提升商譽，且定價也要比市價高，免得代理商難做。2016年Amazon主動找上門，希望公司能在其平台開網店：「因為他們注意到，有很多用戶將我們的產品放上網轉售」，公司因此便與Amazon合作，供貨予他們分銷，「第二年，我們再收購eBay一個帳戶，這戶口主要發售較舊款的產品。」

劉咏不諱言，公司現時有逾2500款產品，不能單靠代理，所以網銷已成重要銷售模式。劉咏亦形容，不同網銷平台「就像百貨公司飾櫃，有不同功能」。現時公司有官網、Amazon及eBay三個平台，Amazon、eBay多為採購較廉價產品，但能透過多渠道接觸終端客戶，收集客戶數據為重要資源；官網則是主要發展方向，能自主與客户建立長久銷售關係。

網銷也令產品不受關稅影響，劉咏表示，公司高價值套裝產品單價約為770美元（約6000港元）一套，剛好符合美國321條款下，低於800美元商品進口免徵稅的規定，「如果徵收25%關稅，每套產品便要多收192美元（約1500港元）」，因此在321條款之下，去年至今美國B2C業務比中美發生貿易摩擦前增加了超過50%。

毛利較靠代理高 抵消寄運成本

誠然，網購零售的訂單量會比批發代理多、打包寄運等的工作量及成本隨之上升，公司要增聘非技術人手處理，但劉咏表示，因為網購直銷予消費者，單價可以提高，有絕對充裕的毛利去抵消上述成本增加。

此外，官網上月有重要更新，引入新系統，將網上落單及會計結算聯繫，網站雲端亦會與倉庫系統連接，實時反映產品庫存量，進一步提高公司管理及貨運效率。

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