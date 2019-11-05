港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯

推削減成本措施 續減薪

港航自9月中旬起，已經推出一系列削減成本措施，公司管理層更宣布會連續4個月減薪20%，員工亦被建議於10月至12月至少放2日無薪假（見表）。惟措施似乎仍未如理想，空運牌照局於上月25日發公布指出，鑑於港航持續出現的財政問題，要求公司立即採取實際行動以在短期內有效地改善其財政狀况，否則牌照局會按情况考慮採取適當行動。

運房局：密切跟進港航財政

對於港航宣布進一步削減航班，運房局昨日回應指出，一直密切跟進港航財政問題，在審視公司近日提交的財政資料後，認為其財政狀况仍然未有改善且令人關注，當局已在上周五（1日）召見公司的管理團隊，再次要求公司必須立刻採取行動改善財政狀况。運房局發言人又重申，得悉港航已公布整合其航班服務，並認為整合航班服務實屬合理和有必要，並期望這能有助改善其營運情况，同時要求港航必須作出合適安排以照顧乘客與員工利益，會繼續密切監察公司的財政狀況，或會按情况考慮採取進一步的行動。

根據港航官方訂票網站所示，現時已經沒有直航航班前往洛杉磯，不過仍有每周3班直航航班往溫哥華，下月將削至每周2班；而前往日本沖繩則由現時每周14班減至13班；東京則維持每周19班。前往中國內地的航班則影響不大，往北京維持每日3班；往成都則由每周6班航班增至7班（見表）。 而往三藩市、長春及塞班等地的航班則一早宣佈停辦，但往澳洲墨爾本及悉尼的長途航班班次維持不變。而對於受影響乘客，港航可以為其豁免更改訂座費用，更改必須在航班受影響之日起的10日內提出， 更改的日期則必須在受影響之日起14日內，乘客亦可選擇取消行程及退票。

明報記者 葉子晴