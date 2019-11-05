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「金九銀十」重臨 內房生意升逾半

【明報專訊】內房近年失色的傳統旺季「金九銀十」，今年卻交足功課，10月合約銷售勝市場預期，當中龍頭股中國恒大（3333）10月合約銷售按年增長達70.2%，上衝903億元（人民幣‧下同），創下單月銷售新高；而其餘中小型股份亦發力，包括雅居樂（3383）、世茂房地產（0813）、時代中國（1233）及中國奧園（3883）單月合約銷售按年增幅更超過50%以上。

恒大上月合約銷售按年升七成

恒大的首10個月合約銷售額為5434.8億元，較去年首10個月合約銷售額5011.3億元，按年增加8.45%，亦已完成6000億元全年目標的九成。中小型股方面，雅居樂10月合約銷售額為127.1億元，按年增加56.3%。首十個月合約銷售金額合計為1,003.3 億元，按年增加28.2%，完成全年目標1130億元的88.8%。

世茂的10月合約銷售額為232.4億元，按年增加53%；首10個月合約銷售額為1972.3億元，按年增加45%，完成全年目標2100億元的93.9%。

時代中國10月合約銷售額為87.37億元，按年增達63.92%。首10個月累計合約銷售額為594億元，按年增加24.6%，完成全年目標750億元的79.2%。

中國奧園10月合約銷售金額約100.3億元，按年增長 55%，首10月合約銷售額累計約886.2億元，按年增長31%，完成全年目標1140億元的77.7%。

內房造好 融創升近5%

內房銷售優於市場預期下，龍頭融創中國（1918）帶頭炒上，昨升達4.85%、恒大亦升4.27%、碧桂園（2007）升3.23%、中海外（0688）升2.96%、龍湖（0960）升2.3%、潤地（1109）升1.92%；至於中小型股升幅亦介乎2%至4.5%不等，當中奧園升4.49%、禹洲（1628）升4.11%、旭輝（0884）升4%、綠城（3900）升3.6%、時代中國升2%。

相關字詞﹕中國奧園 時代中國 世茂房地產 雅居樂 中國恒大 金九銀十 內房

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