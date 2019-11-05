經濟
下一篇 上一篇

外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測

【明報專訊】雖然香港已步入技術性衰退，不過美國聯儲局今年轉向減息，令美國國債孳息率下降而價格上升，從而帶動首3季的外匯基金整體投資收益，按年上升3.46倍至1986億元，全年有機會錄得歷來次高紀錄。金管局總裁余偉文表示，第四季外匯基金表現仍受貿易談判、聯儲局是否繼續減息等不明朗因素影響。

明報記者 歐陽偉昉

美國10年期國債孳息率年初為2.685厘，聯儲局年中對減息立場逐漸軟化，美國終在8月和9月減息兩次，債息於9月底最低見過1.53厘。債息與債價走勢為反向關係，帶動首3季外匯基金債券收益按年升2.64倍至1063億元。另外，今年美股再創新高，令其他股票收入升約6倍至697億元，雖然港股近月下跌，但首3季仍扭虧為盈有80億元收益。外匯方面，非港元資產估值下調減少50.89%至55億元。

上季投資收入202億 今年低

單計第三季外匯基金表現，投資收入為202億元，按年升1.12倍，但按季跌55%，為全年最低的一季，主要受香港股票虧損123億元影響（見表），其他股票和債券收益也有收縮。第三季未計算長期增長組合的估值變動，余偉文指該組合過去10年的年化回報率近13%，尚未用完投資承諾額，可繼續進行投資，不過物業、私募基金的流動性較低，配置時需與外匯基金的流動性要求作出平衡。

對於第四季表現，余偉文認為較難預期，因為受多個不穩定因素影響，除聯儲局將視乎經濟數據再決定利率走向。另外，若市場出現風險，投資者避險情緒將增加對美債的需求，此外，亦要視乎中美貿易會談進展、英國脫歐等事態發展。

美國10年期債息在9月底逐步回升，昨報1.745厘，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示 ，市場對今年第四次減息的預期下降，債息早前已跌至低位，料年內餘下時間債價都會下降。不過，香港和外國股票今季表現較理想，預期全年外匯基金會有理想的回報。

看不到有資金流出迹象

近期不時傳出資金流出香港的消息，余偉文指香港作為財資中心，每日都有大量資金進出，銀行存款會受集資、銀行利率、企業海外投資等短期因素影響，不應單看個別月份數據。今年首9個月銀行整體存款存款增長2.1%，單計港元存款升3.4%，匯率亦保持穩定，看不到有資金流出的迹象。

相關字詞﹕外匯基金 外匯基 債券 金管局

上 / 下一篇新聞

寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
山水盈最快今開價 主打3房戶
山水盈最快今開價 主打3房戶
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
Belgravia高層戶近15萬租出
Belgravia高層戶近15萬租出
中原美聯工商舖 近月共80人離職
中原美聯工商舖 近月共80人離職
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動
又一城擬向個別租戶減租
又一城擬向個別租戶減租
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
恒指漲446點 升破250天線
恒指漲446點 升破250天線
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
西藏水資源昨午急插七成
西藏水資源昨午急插七成
談寬按保 金管局密切觀察樓價
談寬按保 金管局密切觀察樓價
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
數碼港資助從業員 進修金融科技
數碼港資助從業員 進修金融科技
內地禁網售電子煙 中煙升8%
內地禁網售電子煙 中煙升8%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
皮草時裝化 突破傳統框框
皮草時裝化 突破傳統框框
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
李浩德：負利率時代 揸金有着數
李浩德：負利率時代 揸金有着數
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
技術取勝：南航短線或上試5.5元
技術取勝：南航短線或上試5.5元
華億發現假網站 假得離譜
華億發現假網站 假得離譜
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
周顯：「架生」重要勿亂用
周顯：「架生」重要勿亂用
湯文亮：「第二家園」得個煩字
湯文亮：「第二家園」得個煩字