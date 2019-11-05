外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測

明報記者 歐陽偉昉

美國10年期國債孳息率年初為2.685厘，聯儲局年中對減息立場逐漸軟化，美國終在8月和9月減息兩次，債息於9月底最低見過1.53厘。債息與債價走勢為反向關係，帶動首3季外匯基金債券收益按年升2.64倍至1063億元。另外，今年美股再創新高，令其他股票收入升約6倍至697億元，雖然港股近月下跌，但首3季仍扭虧為盈有80億元收益。外匯方面，非港元資產估值下調減少50.89%至55億元。

上季投資收入202億 今年低

單計第三季外匯基金表現，投資收入為202億元，按年升1.12倍，但按季跌55%，為全年最低的一季，主要受香港股票虧損123億元影響（見表），其他股票和債券收益也有收縮。第三季未計算長期增長組合的估值變動，余偉文指該組合過去10年的年化回報率近13%，尚未用完投資承諾額，可繼續進行投資，不過物業、私募基金的流動性較低，配置時需與外匯基金的流動性要求作出平衡。

對於第四季表現，余偉文認為較難預期，因為受多個不穩定因素影響，除聯儲局將視乎經濟數據再決定利率走向。另外，若市場出現風險，投資者避險情緒將增加對美債的需求，此外，亦要視乎中美貿易會談進展、英國脫歐等事態發展。

美國10年期債息在9月底逐步回升，昨報1.745厘，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示 ，市場對今年第四次減息的預期下降，債息早前已跌至低位，料年內餘下時間債價都會下降。不過，香港和外國股票今季表現較理想，預期全年外匯基金會有理想的回報。

看不到有資金流出迹象

近期不時傳出資金流出香港的消息，余偉文指香港作為財資中心，每日都有大量資金進出，銀行存款會受集資、銀行利率、企業海外投資等短期因素影響，不應單看個別月份數據。今年首9個月銀行整體存款存款增長2.1%，單計港元存款升3.4%，匯率亦保持穩定，看不到有資金流出的迹象。