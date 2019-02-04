恒指漲446點 升破250天線

恒指夜期報27614點 高水67點

昨日北水繼續狂掃美團點評（3690），美團錄得6.12億元淨買盤，美團昨日再升4.9%至98.4元，離晉身紅底股僅一步之遙。整體港股通成交額約125.9億元，淨流入約2.86億元。貿易股向好，萬洲（0288）升1.77%，收報8.64元；創科實業（0669）升1.79%，收報62.6元，創上市新高。

友邦（1299）為升市最大推手，收報82.15元，升3.33%，是貢獻恒指90點；其次是騰訊（0700）升1.87%，收報327.6元，貢獻46點。其他金融股亦造好，工行（1398）升1.93%，收報5.82元、建行（0939）升1.89%，收報6.48元、平保（2318）升1.63%，收報93.25元。

騰訊升1.87% 領展逆市跌0.87%

醫藥股強勢持續，石藥（1093）升4.94%，收報20.8元，是升幅最大的藍籌；百濟神州（6160）及中國生物製藥（1177）分別升5.82%及3.75%。領展（0823）跌0.87%，收報85.75元，是跌幅最大、拖低恒指最多的藍籌。星島（1105）宣布與潛在投資者磋商，昨日股價曾急彈33.33%至1.76元，創近19年以來新高，最終收報1.55元，升17.42%。

植耀輝：騰訊業績將影響後市

耀才證券研究部總監植耀輝認為，近期A股造好，上周五美股破頂，港股出現追落後，加上中美關係略為緩和，恒指借勢彈上，惟短期內能否企穩，仍要視乎中美能否簽訂實質貿易協議，而騰訊等重磅業績股將影響大市走勢。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，外圍股市刺激港股向上，恒指或可企穩在27,000點以上。他又稱，聖誕節為傳統消費旺季，估計美國不會季內再開打貿易戰，加上MSCI即將再提高A股納入因子，而且人民幣回穩，有助帶動港股表現。