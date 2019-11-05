海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動

明報記者 蕭嘉聰

海港城近月捲入反修例風波，包括被內地官媒指摘「護旗不力」、同系九倉（0004）前主席吳光正有份發起「拒絕攬炒，齊救香港」集會，有網民因此發起罷買、只逛街不消費的活動杯葛商場。

本報向九置查詢會否因應情况向租戶減租，集團回覆稱，今年初以來需求及市况轉弱，外圍環境如中美貿易糾紛、歐洲政治不穩、英國脫歐等，加上香港近日示威衝突不斷，各種因素令經濟前景更加不明朗，各行各業、各區商戶，以至市民生活皆受影響。由於每個租戶的情况不同，集團會積極與不同商戶共創雙贏環境。

時代廣場上季銷售跌30％

銀河聯昌證券的報告指出，海港城以內地旅客為主，而時代廣場位於經常發生示威的銅鑼灣，兩個商場第三季零售銷售分別跌35%及30%，以首3季計，海港城零售銷售跌11.6%，時代廣場跌11.8%，均差過該行預期，料九置股價將會受壓。

該行指出，本港9月零售銷售貨值跌18.3%至299億元，主要受持續的社會不穩定，以及尤其是內地旅客為主的訪港旅客下跌34.2%影響，預計10月的零售數據或會更差，去年同期因開通了高鐵、港珠澳大橋，第四季零售銷售數據基數較高，今年十一黃金周首日內地旅客已大減六成。

銀河聯昌料海港城銷售全年跌20%

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，相信兩個商場全年的零售銷售亦有機會下跌15%至20%，海港城顧客中至少60%至70%是內地客。

高盛的報告提到，海港城及時代廣場出售高價貨品為主，遊客消費支出高過平均數字，因此對其租戶銷售下跌幅度較整體更大並不驚訝。該行又稱，集團管理層今年8月已對前景更加謹慎，但仍預期全年零售租金收入有正增長，該行認為公司的零售商戶組合強勁，上述預期亦合理，但重要的是公司未來能否繼續保持增長。

高盛維持九置「買入」評級

不過高盛認為，九置擁有規模龐大及高質素的香港零售資產，加上股息率達4.3厘，現價已反映零售銷售短期內下跌約兩成的預期，維持九置「買入」評級，目標價54元。九置昨天股價升0.1%，收報46.55元。