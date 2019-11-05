海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動

【明報專訊】香港零售市道轉弱，過去每日零售銷售額逾1億元的海港城亦風光不再。多份大行報告引述，九龍倉置業（1997）上周五收市後公布季度營運數據，旗下兩大商場尖沙嘴海港城及銅鑼灣時代廣場第三季零售銷售分別跌35%及30%，較上半年跌0.6%及3.6%明顯更疲弱，亦差過香港整體零售跌17.5%的表現。
明報記者 蕭嘉聰
海港城近月捲入反修例風波，包括被內地官媒指摘「護旗不力」、同系九倉（0004）前主席吳光正有份發起「拒絕攬炒，齊救香港」集會，有網民因此發起罷買、只逛街不消費的活動杯葛商場。
本報向九置查詢會否因應情况向租戶減租，集團回覆稱，今年初以來需求及市况轉弱，外圍環境如中美貿易糾紛、歐洲政治不穩、英國脫歐等，加上香港近日示威衝突不斷，各種因素令經濟前景更加不明朗，各行各業、各區商戶，以至市民生活皆受影響。由於每個租戶的情况不同，集團會積極與不同商戶共創雙贏環境。
時代廣場上季銷售跌30％
銀河聯昌證券的報告指出，海港城以內地旅客為主，而時代廣場位於經常發生示威的銅鑼灣，兩個商場第三季零售銷售分別跌35%及30%，以首3季計，海港城零售銷售跌11.6%，時代廣場跌11.8%，均差過該行預期，料九置股價將會受壓。
該行指出，本港9月零售銷售貨值跌18.3%至299億元，主要受持續的社會不穩定，以及尤其是內地旅客為主的訪港旅客下跌34.2%影響，預計10月的零售數據或會更差，去年同期因開通了高鐵、港珠澳大橋，第四季零售銷售數據基數較高，今年十一黃金周首日內地旅客已大減六成。
銀河聯昌料海港城銷售全年跌20%
銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，相信兩個商場全年的零售銷售亦有機會下跌15%至20%，海港城顧客中至少60%至70%是內地客。
高盛的報告提到，海港城及時代廣場出售高價貨品為主，遊客消費支出高過平均數字，因此對其租戶銷售下跌幅度較整體更大並不驚訝。該行又稱，集團管理層今年8月已對前景更加謹慎，但仍預期全年零售租金收入有正增長，該行認為公司的零售商戶組合強勁，上述預期亦合理，但重要的是公司未來能否繼續保持增長。
高盛維持九置「買入」評級
不過高盛認為，九置擁有規模龐大及高質素的香港零售資產，加上股息率達4.3厘，現價已反映零售銷售短期內下跌約兩成的預期，維持九置「買入」評級，目標價54元。九置昨天股價升0.1%，收報46.55元。