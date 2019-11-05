經濟
下一篇 上一篇

海港城上季零售跌35% 歷來最差 內地客比例高 受累近月示威活動

【明報專訊】香港零售市道轉弱，過去每日零售銷售額逾1億元的海港城亦風光不再。多份大行報告引述，九龍倉置業（1997）上周五收市後公布季度營運數據，旗下兩大商場尖沙嘴海港城及銅鑼灣時代廣場第三季零售銷售分別跌35%及30%，較上半年跌0.6%及3.6%明顯更疲弱，亦差過香港整體零售跌17.5%的表現。

明報記者 蕭嘉聰

海港城近月捲入反修例風波，包括被內地官媒指摘「護旗不力」、同系九倉（0004）前主席吳光正有份發起「拒絕攬炒，齊救香港」集會，有網民因此發起罷買、只逛街不消費的活動杯葛商場。

本報向九置查詢會否因應情况向租戶減租，集團回覆稱，今年初以來需求及市况轉弱，外圍環境如中美貿易糾紛、歐洲政治不穩、英國脫歐等，加上香港近日示威衝突不斷，各種因素令經濟前景更加不明朗，各行各業、各區商戶，以至市民生活皆受影響。由於每個租戶的情况不同，集團會積極與不同商戶共創雙贏環境。

時代廣場上季銷售跌30％

銀河聯昌證券的報告指出，海港城以內地旅客為主，而時代廣場位於經常發生示威的銅鑼灣，兩個商場第三季零售銷售分別跌35%及30%，以首3季計，海港城零售銷售跌11.6%，時代廣場跌11.8%，均差過該行預期，料九置股價將會受壓。

該行指出，本港9月零售銷售貨值跌18.3%至299億元，主要受持續的社會不穩定，以及尤其是內地旅客為主的訪港旅客下跌34.2%影響，預計10月的零售數據或會更差，去年同期因開通了高鐵、港珠澳大橋，第四季零售銷售數據基數較高，今年十一黃金周首日內地旅客已大減六成。

銀河聯昌料海港城銷售全年跌20%

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，相信兩個商場全年的零售銷售亦有機會下跌15%至20%，海港城顧客中至少60%至70%是內地客。

高盛的報告提到，海港城及時代廣場出售高價貨品為主，遊客消費支出高過平均數字，因此對其租戶銷售下跌幅度較整體更大並不驚訝。該行又稱，集團管理層今年8月已對前景更加謹慎，但仍預期全年零售租金收入有正增長，該行認為公司的零售商戶組合強勁，上述預期亦合理，但重要的是公司未來能否繼續保持增長。

高盛維持九置「買入」評級

不過高盛認為，九置擁有規模龐大及高質素的香港零售資產，加上股息率達4.3厘，現價已反映零售銷售短期內下跌約兩成的預期，維持九置「買入」評級，目標價54元。九置昨天股價升0.1%，收報46.55元。

上 / 下一篇新聞

寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見
山水盈最快今開價 主打3房戶
山水盈最快今開價 主打3房戶
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍
Belgravia高層戶近15萬租出
Belgravia高層戶近15萬租出
中原美聯工商舖 近月共80人離職
中原美聯工商舖 近月共80人離職
又一城擬向個別租戶減租
又一城擬向個別租戶減租
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
龍皇盈警 德永佳中期多賺8.7%
恒指漲446點 升破250天線
恒指漲446點 升破250天線
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
人民幣升穿7.03 兩個半月新高
西藏水資源昨午急插七成
西藏水資源昨午急插七成
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
外匯基金3季賺1986億 全年或成歷來次高 余偉文：今季表現難測
談寬按保 金管局密切觀察樓價
談寬按保 金管局密切觀察樓價
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
「金九銀十」重臨 內房生意升逾半
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
飛鶴孖展截飛 暫超購近4倍
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
傳旗下P2P受查 雲遊指主席「失聯」
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
信星鞋業盈警 半年料最多蝕3500萬
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
港航削營運規模6% 減溫哥華等航班 明年停飛洛杉磯
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
生產力局辦東盟考察團　港商反應佳
數碼港資助從業員 進修金融科技
數碼港資助從業員 進修金融科技
內地禁網售電子煙 中煙升8%
內地禁網售電子煙 中煙升8%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
模型車配件商攻網上直銷避關稅 單價800美元以下免徵稅 貿戰期間生意增50%
皮草時裝化 突破傳統框框
皮草時裝化 突破傳統框框
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
星洲剛禁膠飲管 家品商全力拓東盟
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
製衣廠減過量生產 省資源拓新市場
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
Under Armour涉會計造假受查 下調全年收入預期 股價早段跌13%
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
日本公司測試4天工作周 微軟：工作效率升四成
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
美9月工廠訂單跌0.6% 遜預期
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
張兆聰：倘A股續升 新華保險值博
李浩德：負利率時代 揸金有着數
李浩德：負利率時代 揸金有着數
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
金曹：11月期權積極加好倉 後市較樂觀
技術取勝：南航短線或上試5.5元
技術取勝：南航短線或上試5.5元
華億發現假網站 假得離譜
華億發現假網站 假得離譜
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
中國消費者 「雙十一」拒美貨？
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
劉思明：恒指欲再下一城 平保玖紙可吼
周顯：「架生」重要勿亂用
周顯：「架生」重要勿亂用
湯文亮：「第二家園」得個煩字
湯文亮：「第二家園」得個煩字