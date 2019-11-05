中原美聯工商舖 近月共80人離職

包括自然流失業績欠佳者

日前有傳中原商業部裁員約40人，中原工商舖回應本報查詢時指出，公司過去3個月的確有部分同事離職，主要是自然流失及個別因業績欠佳而被勸喻離職，人數約40人左右，但公司同時亦有增聘具經驗及有能力的地產代理加盟。美聯工商舖行政總裁黃漢成則指出，過去數個月公司約有30至40人自然流失或被勸喻離職，惟目前市况未明，公司暫未有增聘人手的計劃。

批發店5.8萬租油麻地舖 劈租四成

另中原（工商舖）數據顯示，上月共錄約215宗舖位租賃成交，較9月下跌約兩成，按年跌幅更高達約四成，中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，上月市場繼續錄得減租個案，位於油麻地彌敦道483至485A號安遠大廈地下4號舖，面積約446方呎，獲批發店以月租約5.8萬元承租，該舖前租客為藥房，舊租約10萬元，新租劈價約42%。

另外，亦有租客提早離場，原由一芳台灣水果茶租用的深水埗欽州街96號地下，面積約500方呎。資料顯示，當時月租約7萬元，租期至約2020年10月，惟近月租客已遷出，最新獲包點店以月租約6.8萬元租用，新租金輕微下跌約2%。