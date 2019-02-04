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永倫750萬沽麗港城兩房 28年升值3倍

【明報專訊】二手交投步伐加快，十大屋苑之一的藍田麗港城，承上月全月錄27宗成交、按月勁升2倍之勢，本月首4日已錄6宗成交。有投資者亦趁市場氣氛回穩，降價沽貨。市場消息指出，由永倫集團或有關人士持有的麗港城35座中層B室，實用面積517方呎，2房間隔，由去年10月起以810萬元放盤，曾一度反價至850萬，惟最終新近以750萬元沽出，實呎14,507元，成交價低市價約2%。

屋苑4日錄6宗成交

上述單位由有「收租王」美譽、已故永倫集團主席倫志炎（LUN CHI YIM）或於1991年以178.3萬元買入，集團持貨28年，帳面獲利571.7萬元，物業期內升值3.2倍。另外，集團目前仍有3個麗港城單位現在放盤，叫價介乎約770萬元至1030萬元。

形薈兩房額印鬆綁1095萬易手

至於筲箕灣形薈，自上月底錄得首宗二手成交後，屋苑再錄得有兩房戶以1095萬元沽出。美聯分行銷售市務經理黎泳傑表示，形薈1A座高層B室，實用面積469呎，2房間隔，新近以1095萬元獲同區買家購入自用，實呎23,348元；原業主於2016年9月以916萬元購入持貨滿3年，額印稅鬆綁期屆滿後轉手，帳面獲利179萬元或20%。

另外，將軍澳清水灣半島錄得本月首宗二手成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，屋苑2座中層A室，實用面積1035方呎，4房連套房間隔，望海景，以1398萬元易手，實呎13,507元，相關成交價屬同類高層單位6月底以1488萬元售出後，逾4個月來的高位紀錄；原業主早於2001年以404.7萬元一手購入單位，持貨18年，帳面賺逾993萬元或2.5倍。

東半山睦誠徑3號 傳洽購至尾聲

豪宅市場方面，位於東半山睦誠徑3號，市場盛傳獲買家出價約2.2億元洽購至尾聲，洋房實用面積4969方呎，以洽購價計，實呎4.43萬元。原業主於1975年以約106萬元購入，持貨44年後，若成功售出，帳面將升值206倍。

相關字詞﹕睦誠徑 豪宅 清水灣半島 形薈 收租王 藍田麗港城

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