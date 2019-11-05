山水盈最快今開價 主打3房戶

定價參考西鐵沿線上蓋物業

新價單會以3房戶為主，鍾彩玲表示，計劃先推項目1至9座的分層單位，設開放式戶的第10座不排除會保留作集團收租用途，特色單位則考慮以招標形式推售。對於項目毗鄰青朗公路、西鐵架空路軌等，或會造成噪音問題，鍾回應指出，考慮到上述因素，故項目的廳房開則均向東或向南，背向青馬公路大橋，並設雙層玻璃幕牆。

OMA OMA周五發售126伙

其他新界盤亦趁勢加推。永泰（0369）今年6月首推的屯門掃管笏OMA OMA，昨日加推7號價單及公布於本周五發售126伙，當中包括92伙以價單形式出售和34伙招標出售；新價單涉及47個單位，單位實用面積介乎449至602方呎，售價由609萬至814.6萬元，實呎由12,690至14,631元，項目不設折扣優惠，選用建期之買家需照定價加6%。

南昌一號特色戶實呎逼2.7萬

一手空置稅「殺到」，現樓餘貨續提速推售。新地（0016）將軍澳天晉2期，昨日亦上載新銷售安排，推出1座45樓D室特色戶招標，單位實用面積1508方呎、另連483方呎平台和422方呎天台，於本周五至下周二招標。另據成交紀錄冊顯示，新地與嘉里（0683）等牽頭發展的鴨脷洲南灣，新近推出招標的10座7樓B室，以2800萬元售出，按實用面積1039方呎計（屬連平台特色戶），實呎26,949元，相關買家未有特別折扣優惠。

此外，恒地（0012）深水埗南昌一號，昨日沽出全盤最後1伙，單位為頂層43樓A室，屬項目唯一一伙連天台特色戶，實用面積813方呎，連494方呎天台及481方呎平台，以2193.5萬元成交，實呎26,980元，成交價及呎價均創項目新高。