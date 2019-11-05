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寬按保效應 買家選建期比例大增 恆大‧珺瓏灣佔逾四成 近年罕見

【明報專訊】自上月中放寬按保後，不足3周市場已有3個全新盤推出。本報統計，上述3個新盤買家中，採建築期付款比例大增，其中恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，有130宗成交採建期付款，佔樓盤累售單位總數42%，屬近年採建期付款比率最高的新盤。業界提醒，建期付款雖可減低入市成本，樓盤屆入伙前承做按保，惟須承受樓價下滑有可能變負資產的潛在風險。

明報記者 林可為、林尚民

發展商開售新盤，一向會為採即供付款的買家提供較高的直減折扣，以吸引買家選用即供付款，發展商亦可藉此加強現金流，令資金加快回籠。至於港府將九成按保的樓價上限提升至800萬元，雖然只限現樓，但買家在購買樓花時若採建築期付款，在繳付10%首期後，餘款可於物業屆現樓時申請承做九成按保，令3個於近期進行首輪銷售的主要新盤，買家採建期付款的比例明顯大增。

恆大‧珺瓏灣建期即供比例相若

本報統計，《施政報告》出台後翌日、即10月17日開展首輪銷售的長實（1113）深水埗愛海頌、10月28日首輪銷售的恆大‧珺瓏灣、以及本月1日開售的佳明（1271）青衣明翹匯，雖然買家仍以使用可享盡最高直減折扣的即供付款為主，但採建築期付款的比例高見三成至四成。值得一提的是，恒大在香港發展的住宅頭炮恆大‧珺瓏灣，以大部分單位折實價低於600萬元作招徠，上月底開售至今累積沽約307伙中，有130宗成交採用建期付款，佔成交量的42%，屬近年採建期付款比例最高的新盤。

明翹匯建期比例佔近四成

上周首輪銷售開出紅盤的青衣明翹匯，迄今售出379個單位（其中375伙以發價單形式售出、4伙透過招標售出），當中有145宗成交採用建築期付款，佔比為38%。發展商佳明曾表示，項目首輪以發價單開售的375伙，如採建築期付款（最高直減折扣14%，而即供折扣最高則有21%），約85%折實價低於800萬元。明翹匯上載銷售安排，周五將次輪發售292伙。

業界籲留意負資產風險

利嘉閣研究部主管陳海潮估計，買家購買樓花新盤如採建築期付款，餘款於物業屆現樓時始需上會及可申請九成按保，雖然直減折扣不如即供多，但勝在入市成本較低，估計未來開售的樓花盤，買家採建築期付款的比例將上升至三成以上水平，相對過往平均在兩成左右，有不小的增幅。不過，陳提醒買家採建築期付款，需要面對物業將來落成收樓時，樓市有可能下滑的潛在風險，如承做高成數按揭，有機會令單位變成負資產，建議買家入市前必須對自己的供樓能力、工作穩定性「計清楚數」。

相關字詞﹕愛海頌 明翹匯 恆大‧珺瓏灣 《施政報告》

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