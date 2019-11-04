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施昇輝4招打造無憂退休

【明報專訊】現時的退休年齡約介乎55歲至65歲，不少人未有充足準備已到退休年歲。香港打工仔除了強積金幫到忙外，其餘也能靠自己儲蓄及投資才有足夠生活費應付退休後多年的生活。近期市場上有不少書籍教讀者如何計劃退休。其中有一本叫《三大叔樂活退休術：如何及早打造黃金人生下半場》。三大叔中的施昇輝在45歲離開了職場，人生中年提早失業。這個突然的衝擊，也成為他生命中的轉捩點。他必須積極投資來賺取養活一家七口的生活費，在這個階段他嘗試了各種投資工具和策略，經過失敗及經驗累積，才有今天可以退休無憂。

曾經被公司要求自願離職、被迫提早退休，多年以後卻搖身一變為暢銷理財書作家，時常在臉書與讀者分享理財心得。施昇輝在「健康大未來」高峰論壇，分享對於退休後「第三人生」的理財與生活規劃。

「有準備的長壽是福氣，沒有準備的長壽是詛咒」，施昇輝認為，想要有無憂、自由的退休人生，最重要的條件莫過於健康的身體與足夠的經濟能力。但是，如果因為擔心用錢問題，而持續對理財產生焦慮，就一定會影響健康。不過也有很多人會問，到底要存到多少錢才能安心退休？施昇輝比喻，如果退休後的財產是一瓶水，喝太快會影響生活品質、喝太慢用不完也很可惜。但如果有水能不斷的倒進這個瓶子，有了固定的現金流，就不必太過擔心退休後的財務問題。因此想要有好的退休生活，不該只想着固守這一瓶水，更要思考如何能把水加進來。

保險跟投資要分開 要擁有自住樓

他指出在四大方面籌備退休之路：第一是保險：「保險跟投資要分開」，因為保險的本質就是身體出問題及緊急才用，他笑言：「旅行保險保額有1000萬都好，萬一真是出了什麼意外，你想去領1000萬嗎？」因此不要想着保險費有一天會領取，當消費項目吧！既然是當消費項目，那就選保費便宜、內容不重複的產品，更能提供多樣化的保障。

其二是物業方面，雖然不少人不想成為樓奴，但如果有一天租不到屋，還買得起嗎？因此施昇輝建議年輕人，任何物業即使沒有電梯、沒有車位、不是鄰近港鐵站也無妨，「第一間屋不要當投資，買得起最重要。」其三是存款，以退休後一年生活費的22倍來計算。

他舉自己與太太的例子，兩人一年的生活費為13萬元左右，22倍即為286萬元。其中多數可以用於投資，但至少要準備兩年的生活預備金（26萬元），以備緊急之需。最後便是投資，為了避免淨支出，存款的大部分也應用於投資。不過也不必寄望靠着投資賺大錢，想要穩定的退休生活，其實只要每年回報率達5％即可。很多人在退休之後，不知道該怎麼過日子，就只好每天從早上9點到下午1點半打開電腦，或到證券公司營業大廳來看盤、來買賣股票，然後把它當作是一天最重要的事，甚至可以說是拿「玩股票」來「打發時間」。

備兩年生活費 選「每年都可收股息」股票

現代人幾乎都會從事投資理財，除了把錢存在銀行之外，大家最熟悉的投資工具就是股票了。每一個人買股票，都是希望能找到未來會賺錢的股票。賺錢有兩種途徑，一是「價格上升之間的價差」，二是「收股息」，大部分的人都希望賺前者的錢，因為或許當天就能獲利，不像後者一年只能領一兩次息（現在有些公司已經改採每季發放），不過相對來說，因為每天關心股價升跌，就容易比較焦慮。

施昇輝說不會勸人別碰股票，但想勸投資者換個方法罷了。施昇輝的建議很簡單，就是放棄「賺價差」，而改成選擇「每年都可收股息」的股票。

目前股票中，有很多股票的股息率超過5%，遠比銀行定存利率高得多，還可以抗通脹。股價雖然會有波動的風險，但買來領股息，就不必太在乎股價的漲跌，只要注意這隻股票會不會變廢紙？或是否上市幾十年來，每年都能穩定派息？只要符合這兩點，就至少讓長者每年賺5%，而且能夠擺脫買股票注定賠錢的宿命。

[退休綢繆]

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