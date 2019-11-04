海栢呎價逼1.7萬重返高位

明報記者 周綺琪

新房屋政策推動樓市向好，中原區域聯席董事胡耀祖指，放寬按保後馬鞍山區下半個月錄約40宗二手成交，較上半個月明顯活躍，其中海栢花園2座21樓C室，實用面積400方呎，2房間隔，新近以689萬元成交，實呎17225元。資料顯示，去年屋苑4座中層G室，實用412方呎2房戶，當時以700萬元易手、創屋苑2房成交價新高，即是次的成交價直逼屋苑同類單位去年所創下的最高價紀錄。

昇悅居2房反價至915萬易手

近日二手市場交投步伐轉急，不少業主趁機反價。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居2座高層F室，實用面積521方呎2房戶，原業主最初叫價900萬元放售，其後有見樓市回升，決定反價20萬元或2.2%，最終以915萬元成交，實呎17562元。曾續指，原業主於2012年以478萬元購入上址，帳面獲利437萬元，物業7年間升值91%。

公營房屋方面，青衣宏福花園亦新近有3房戶以新高價易手。市場消息指，上述宏福花園2座高層E室，實用面積706方呎，採3房間隔，新近以1028萬元已補地價成交，成交價除創屋苑新高，更屬全港夾屋做價新高，實呎14561元。資料顯示，屋苑2座中層A室，實用面積712方呎，曾於今年6月初以1020萬元已補地價易手，為當時屋苑做價新高，即是次夾屋王做價再推高8萬元或0.8%。原業主於2013年以628萬元已補地價購入，持貨6年，帳面獲利400萬元或64%。

SAVANNAH 1房

實呎2.07萬破頂

另外，將軍澳SAVANNAH本月暫錄9宗成交，較上月6宗上升五成，最新錄得有1房戶以每實呎2.07萬沽出，創屋苑新高。中原高級分區營業董事伍錦基表示，SAVANNAH 2A座高層G室，實用面積312方呎，1房間隔，以647萬元成交，實呎20737元，呎價創屋苑新高。原業主2016年5月403.7萬元一手買入，帳賺243.3萬元或60%。

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