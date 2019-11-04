估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房

大型股及中型股方面，該行推薦碧桂園（2007）、融創中國（1918），世茂（0813）、旭輝（0884）；小型股推薦美的置業（3990）、中駿（1966）、合景泰富（1813）及中國奧園（3883）。

摩通認為，與官方意念一致，2020年內地房地產樓價及銷量將維持與2019年的穩定勢頭，政策將維持及持續多3至5年，而信貸及行政手段將不會有太大變化，政策可預見性亦增加。

因城施策 足以分散風險

該行又預期，由於供應減少，帶動庫存減少令到整體住宅市場的波動較細，這種新常態自2017年出現，並將持續至2020年，而樓市續行「因城施策」，發展商亦已發展至足夠規模以分散風險，其盈利及利潤走勢都更可見，利潤下行風險減少。

同時，今年市場多次質疑次級城市的可持續需求，但該行相信持續城鎮化將帶動人口流入這些城市，抵消人口由次級城市流出至一二線等高端城市。次級及高端城市規模非常大，並能產生約5000億至6000億元人民幣淨利潤。而目前頭六大內房的淨利潤年約350億至450億元，相信透過搶奪市佔率尚有增長空間。

至於信貸方面，收緊信貸是行業持續關注點，但由於銀行借錢予地產相關業務包括按揭、開發貸、信託融資都有最佳回報及低不良資產率，相信方向由市場主導。近期的擔憂主要是受官方窗口指導影響，相信銀行將篩選其客戶名單，借錢予較少的開發商，但維持貸款額，所以非上市內房將受壓，大上市房企將繼續搶得市佔率。