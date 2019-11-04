一手豪宅貨尾重上1300個

【明報專訊】受本港反修例風波引發連串社會衝突、中美貿易戰兩大因素影響，今年下半年樓市氣氛持續淡靜，大型單位銷售亦受到影響。中原地產研究告指出，2017年至2019年落成的D類、E類新盤貨尾（即實用面積1076至1721方呎、1722方呎以上）新盤貨尾，按季上升254個，推高9月D類、E類貨尾單位最新錄得1323個，相隔8個月後再度重上1300個水平。
中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，2017年至2019年落成的新盤單位，整體貨尾單位按季增加171個，現有貨尾單位總存量有4867個。不過，細銀碼上車盤仍受用家追捧，2017年至2019年落成A類單位（即實用面積430方呎以下），新盤貨尾按季減60個，現貨尾量有1162個。
反修例風波貿戰 損大單位銷情
與此同時，B類新盤貨尾（實用面積431至752方呎）按季減24個，現時貨尾1404個；C類新盤貨尾（實用面積753至1075方呎）按季增加1個，現時貨尾單位978個。
明年落成整體貨尾單位減450個
至於2020年落成新盤計，整體貨尾單位減450個，現有貨尾單位2870個。當中A類新盤貨尾按季減103個，現有581個；B類新盤貨尾減298個，現有1161個；C類新盤貨尾減45個，現有892個；D類、E類新盤貨尾減4個，現有236個。