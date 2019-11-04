一手豪宅貨尾重上1300個

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，2017年至2019年落成的新盤單位，整體貨尾單位按季增加171個，現有貨尾單位總存量有4867個。不過，細銀碼上車盤仍受用家追捧，2017年至2019年落成A類單位（即實用面積430方呎以下），新盤貨尾按季減60個，現貨尾量有1162個。

反修例風波貿戰 損大單位銷情

與此同時，B類新盤貨尾（實用面積431至752方呎）按季減24個，現時貨尾1404個；C類新盤貨尾（實用面積753至1075方呎）按季增加1個，現時貨尾單位978個。

明年落成整體貨尾單位減450個

至於2020年落成新盤計，整體貨尾單位減450個，現有貨尾單位2870個。當中A類新盤貨尾按季減103個，現有581個；B類新盤貨尾減298個，現有1161個；C類新盤貨尾減45個，現有892個；D類、E類新盤貨尾減4個，現有236個。