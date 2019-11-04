十大屋苑兩日10成交 按周跌六成

另美聯物業統計，過去兩日十大屋苑錄約11宗成交，較前周末跌約57.7%，為新《施政報告》出台後的按周新低；美聯住宅部行政總裁布少明表示，受新房策放寬首置上車按保帶動，樓市氣氛回升，刺激多個全新盤銷情熾熱，惟二手早前成交急增，盤源被消化，令不少客源轉投新盤。

嘉湖山莊僅錄1宗成交

一向受上車客追捧的天水圍嘉湖山莊，自《施政報告》出台後，成交量雖然上升，惟美聯統計，屋苑過去兩日僅錄1宗買賣。美聯分行區域經理黎燦強指，區內不少買家轉投一手市場，部分業主心雄提高叫價，個別放盤價較低位高6%至8%，亦是成交減少的原因。

清水灣半島4房1398萬沽 4個月高位

市場上過去兩日錄得高價成交，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳清水灣半島2座中層A室，屬實用面積1035方呎4房連套房戶型、可望海景，原業主最初叫價1450萬元，新近減價52萬元或約4%後，以1398萬元易手實呎13,507元，相關成交價屬同類高層單位6月底以1488萬元售出後，逾4個月來的高位紀錄；原業主早於2001年以404.7萬元一手購入單位，帳面賺逾993萬元或2.5倍。

海翩匯3房3年升值32%

利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳半新盤海翩匯7座低層K室，實用852方呎，為三房套連儲物室間隔，享海景，9月叫價1650萬元放售，經議價後減價350萬元或約21%，以1300萬元售出，實呎15258元；原業主2016年9月以約984.6萬元購入上單位，額外印花稅SSD刑期已屆滿，現帳面獲利約315.4萬元，物業升值32%。

租務方面，香港置業營業經理黃銘傑稱，荔枝角西九四小龍之一的宇晴軒，屋苑7座低層F室，屬2房間隔、實用445方呎，業主以約2萬元放租3周獲區內客洽詢，議價後減價2200元或11%，以1.78萬元租出，實呎租金約40元，新租客為夫婦；以業主2016年購入價600萬元計，租金回報率3.6厘。