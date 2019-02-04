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3中資新盤近500伙蓄勢待發

【明報專訊】踏入11月，雖然社會氣氛仍未見有改善勢頭，但本月首3天新盤成交市况不俗，三個由中資發展或持有的全新樓盤，已摩拳擦掌部署短期登場，涉單位總數近500個，其中以恒大（3333）旗下長沙灣恆大‧睿峰，規模最大，提供414個單位。

繼早前推出在香港首個住宅項目、位處屯門掃管笏的恆大．珺瓏灣，並累售逾300個單位後，恒大在港第二炮、位於長沙灣東京街29號的住宅項目，早前公布命名為恆大‧睿峰後，預計稍後將上載樓書和公布銷售詳情；項目提供414伙，目前已獲批預售樓花同意書。

恆大‧睿峰涉414伙規模最大

恆大‧睿峰提供的戶型涵蓋開放式至3房戶，實用面積203至758方呎，樓花期長約2年。

至於近日重推大埔天鑽的中海外（0688），同系已屆現樓的飛鵝山道三號，日前已經上載樓書；項目提供5座洋房，全部連私人泳池，其中4幢實用面積3525方呎，而最大一幢則是1號屋，實用面積3766方呎，另連1,249方呎花園及984方呎天台。

飛鵝山道三號料招標開售

飛鵝山道三號早於今年初已獲批預售；各幢洋房均採4套房設計，特色是每幢洋房均設室內私家升降機。由於屬貴價豪宅，市場估計中海外稍後將以招標形式推售。

飛鵝山向來屬知名豪宅區，中海外是於2011年中以約2.93億元作價，購入上述飛鵝山道地盤，當時業界估計每方呎樓面地價約1.8萬元。

晟林變相減價 快上銷售安排

此外，原定7月底發售首批30伙但之後取消開賣、由內房福晟國際（0627）持有、單位總數79伙的何文田喇沙利道晟林，日前突擊修改價單，將「早買早享受」折扣由3%增至6%、稅項折扣由4.25%增至15%，變相減價13.75%，料日內重新上載銷售安排。

值得一提的是，晟林今年7月曾開價，首批30伙折實實呎達31,271元，成今年首批呎價最貴九龍新盤，但當時收票反應一般。

相關字詞﹕晟林 飛鵝山道三號 恆大‧睿峰

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