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本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗

【明報專訊】特首林鄭月娥上月宣讀《施政報告》，公布放寬九成按保的樓價上限至800萬元後，一、二手樓市交投即時回暖；本報統計過去3日、即11月首3天，一手市場整體成交量已錄約620宗，已達上月全月錄約1250宗新盤成交的五成。業界人士認為，二手市場大部分的平價放盤早前已被吸納，買家將轉投一手市場，估計本月全月一手成交有機會反彈至約2000宗水平，當中以新界區中小型單位為主。

明報記者 林尚民

踏入11月，雖然僅過3日，但新盤銷情理想，如上周五首推388伙（包括375伙發價單、13伙招標）的佳明（1271）青衣明翹匯，發價單推售的375伙即日沽清後，昨日再以招標形式，售出4個分布於2A座、實用面積755方呎的三房連套房單位，總成交額逾4835萬元（單位作價介乎1079.6萬至1393萬元），其中2A座29樓A室，成交價1393萬元、實呎1.84萬元，為項目暫時最高成交價紀錄。

明翹匯3房1393萬沽 項目新高

此外，佳明乘勝追擊，周六加推4號價單138伙後，昨日再加推5號價單，涉及141個單位，維持最高21%直減折扣，折實平均實呎16925元。若綜合4、5號價單共279個單位，整批折實平均實呎16,691元，折實價470.3萬至1046萬元，折實呎價14497至18800元。

若買家採用建築期付款，售價800萬元以下單位有192個，佔該兩批加推單位數目約69%，估計該批單位有機會周內作次輪發售。

天鑽新一輪銷售 沽逾百伙

過去三日之內，其他新界區樓盤亦錄得不俗銷情，如中海外（0688）大埔天鑽售出約105伙、恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣亦售約30伙。

會德豐（0020）屯門掃管笏NAPA，透過招標售出C15號洋房，實用面積2061方呎連733方呎花園、585方呎天台，售價3287.3萬元、實呎1.59萬元；NAPA全盤累售404伙，包括 372個分層單位及32幢洋房，套現逾35.5億元。

綜合市場資訊，本月稍後有多個樓盤正待發售，如路勁（1098）元朗凹頭山水盈，將於今日首度開放示範單位予傳媒參觀；項目提供331伙，發展商早前表示會於周內開價、月中發售。

山水盈示範單位今曝光

另新地（0016）旗下兩個豪宅盤，其中馬鞍山雲海別墅今、明兩日將有合共7幢洋房招標，而港島東半山CENTRAL PEAK，亦有望月內推出招標。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月有多個新盤推出，加上不少貨尾盤正推售中，估計本月全月一手成交量有機會反彈至約2000宗水平，主因是政府放寬按保的樓價上限後，二手市場平價盤已被消化，但發展商開價貼市，令部分買家重投一手市場。由於目前一、二手市場，均以樓價1000萬元以下物業最受歡迎，料本月新盤成交仍以新界細價盤為主。

相關字詞﹕雲海別墅 山水盈 天鑽 新盤推售 佳明集團 明翹匯 放寬按保

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