李志成：港銀減息 刺激物業交投

港美息口走勢並非一致，美聯儲於2015年展開加息周期，共加息9次，累加2.25厘，但香港只加息1次，加幅0.125厘，現時美國減息3次，港銀在前兩次未有跟減之下，今次匯豐罕有牽頭減息0.125厘。若現時實際按息為2.625厘，即減息後實際按息減至2.5厘，若以每100萬元貸款，供款30年計算，減息前每月供款約為4017元，減息後每月供款約3951元，即每月供款節省約66元，全期供款利息節省約23508元，有助減輕置業人士的供樓負擔。

觀乎近日樓價走勢，香港私宅樓價續下跌。根據差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年9月私人住宅售價指數報380.5點，按月跌約1.83%，連跌4個月，跌幅進一步擴大。首9個月該指數仍升約5.87%，較去年同期約10.41%漲幅，低約4.54個百分點。本港9月受社會運動持續困擾，加上中美貿易戰走勢反覆，令市場氣氛觀望，樓價難免出現調整。隨着《施政報告》放寬樓按以及港銀減息，對樓市起正面支持，相信年底前樓價跌幅將會放緩。根據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月整體物業（包括一手、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位）買賣錄5069宗註冊，較9月的4090宗增加約23.9%。

香港置業行政總裁

[李志成]