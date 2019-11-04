布少明：減息意外 樓價穩交投旺

其實自從《施政報告》突如其來新按保措施出台後，的確為樓市帶來裨益，令受壓抑了一段日子的購買力一下子爆發，整體二手交投急速回彈。據美聯物業分行統計，在《施政報告》於10月16日公布後，不少藍籌屋苑交投明顯轉活，統計10月十大屋苑共錄得約251宗成交，較9月份全月約179宗，大幅上升逾四成，並創6個月新高。

《施政報告》的放寬樓按措施無異變相減辣，刺激一批上車用家加快入市決定，帶動10月二手交投量上升。一手市場同樣不遑多讓，多個新盤如雨後春筍般排隊登場，受惠樓市氣氛向好，於近日開售、主打中小型單位新盤的獲得不俗銷情。

總括而言，上述意外減息的消息，連同《施政報告》放寬按保措施，同時激活置業換樓鏈，雖然不少二手筍盤陸續被市場消化，但觀乎近期各區盤源仍然充裕，在利好消息帶動下，相信二手樓市旺勢有望延續，預期11月二手入市意欲將依然高漲，近期連續下跌的樓價亦可望靠穩。至於一手方面，相信發展商定必乘勝追擊趁旺勢加快推盤，預期第四季一手市場表現同樣將相當理想。相信大家也看得出，在利好消息逐漸浮現、加上全球「放水」持續，本人明顯對樓市後市仍然是保持樂觀的。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]