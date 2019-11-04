廖偉強：樓市重新出發

筆者相信這場社會運動是有機會解決的，首先是中美貿易戰首階段的談判達成協議，對整體經濟的發展有了曙光；其次是政府的《施政報告》落實改善房屋的政策及部分民生的問題，這些措施雖然未必能夠解決政治問題，但是相對上亦可以減少一些對政府不滿的市民。希望政府經過這幾個月的經驗及檢討後，可以找到方法，對症下藥，化解這場政治運動。

對樓市而言，最壞的時刻就是最好的機會，房地產市場總是有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。樓市經過這幾個月社會運動影響之下，樓價確實有下跌的迹象，不過，今次的跌幅相對狹窄，由高位回落至今，只是下跌大約8%。

政府今次的《施政報告》，其中一項對樓市的措施，是將按揭保險的樓價上限提升，樓價1000萬元內的物業，最高可以做八成按揭，800萬元內亦可以做九成按揭；再加上政府快將通過的空置稅，令到發展商加速銷售新盤貨餘的單位。香港樓價雖然高企，樓價之高令世界嘩然，但香港是大都會城市，亦有東方之珠的美譽，更加有中國的靠背，在地少人多的環境之下，高樓價一向是香港的特色，不是今天才出現。香港人的反應及適應能力之強，更加是世界數一數二，所以筆者絕對相信樓市最壞時刻已過去，現可以重新出發。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]