陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用

在沒有辣招以前，本港發生什麼政治經濟事故，投資市場的股市樓市都會產生急劇波動的恐慌性拋售以至暴瀉，跌個不亦樂乎。但2010年底起，政府在樓市推出額外印花稅、買家印花稅及從價印花稅等辣招，又收緊按揭，並要通過香港金管局的壓力測試，還不斷加辣，導致有能力置業的人數愈來愈少，樓市交投逐漸萎縮。

辣招實施之後，要在二手市場買樓的置業人士，普遍必須有四成、五成以上樓價金額作首期才可買樓，屬於很大成本。在二手樓置業的人數大減，亦鞏固了樓市的基礎，將財力比較遜色的一群篩走，反而令樓市更具實力面對各種衝擊，不易動搖。

炒家要改變戰略 作長線投資

無疑部分買家從二手樓市轉投一手樓市，藉着發展商提供的優惠上車，但由於都要經過銀行執行金管局的壓力測試，也是具備不俗的實力。

儘管一年多以來美國掀起全球貿易戰及近月來本港發生社會事件，引致樓市見頂回落，但跌勢比較股市溫和。因為樓市炒家經已因各種辣招淘汰淨盡，即使是炒家也要改變戰略作長線投資，不可能再作短炒。

樓市入市成本太高，炒家被拒諸門外，能夠存在的都是實力分子或長線投資者，所以樓市變得比9年前健康，沒有甚麼泡沫。因而樓市波動性比較股市更小，樓價縱有跌幅，也比過往發生事故時平穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]