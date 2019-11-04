湯文亮：今次減息意義大於實際

聯儲局今次減息，香港如果唔跟，可能會令人誤會已經有大量資金外流，香港有可能加息，有了這個憂慮，香港各大銀行就算咬緊牙根都要跟美國減息。

不過，有香港銀行家亦表示，香港利息已經沒有下調空間，而我估計美國如果加息，香港亦要跟隨，減息就唔會，所以，我們以後要了解美息走勢，千祈唔好以為香港有能力唔加息而大買特買，因為倘若利息上升，樓價有很大機會會下跌，現在低息並不是買樓原因。

不要因香港不加息而大買特買

美國今次減息，其實是由總統特朗普逼出來，因為如果由聯儲局主席鮑威爾揸主意，不但不會減息，甚至要加息。因為以學者身分，知道要維持美國強勢，必定要高利息，但特朗普就不同，他以一個商人身分決定減息，理由是好似有一個租客，如果他有權決定，又怎會加自己租，美國有超過20萬億美元國債，2厘利息即是每年要俾4000億美元利息，現在美國向中國徵收關稅，只是大約涉及5000億美元之25%，大約是1250億美元，比4000億美元少很多，所以特朗普話，假如鮑威爾醒少少，中美未必要打貿易戰。向中國開徵關稅，或多或少都影響美國基層及中產，但如果加息，受惠者是各國政府以及全球富裕人士，由此可見，特朗普真的是為美國人做事。

對於美息走勢，我認為最關鍵的就是特朗普公開表示美國利息應該低過日本，意思是現在美息太高，其實，在聯繫匯率制度下，美國是莊，香港是閒，港息應該高於美國，但美息一直由聯儲局控制，而聯儲局用高息作為利誘維持美元強勢，而特朗普認為高息利誘即是搵自己老襯，一於改變策略，用威迫來維持美元強勢。所以，挑起中美貿易戰，以及其他國家大大小小的紛爭，只要世界亂，而美軍夠實力的話，美元自動會強，不用加息，特朗普戰術，像鮑威爾一樣們學者是不會明白。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]