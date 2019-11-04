經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：今次減息意義大於實際

【明報專訊】美國聯儲局在上周中減息0.25厘，香港匯豐銀行帶頭減息0.125厘，其後各大銀行亦跟隨，有老友問點解香港唔跟美國減0.25厘，只減0.125厘似乎力度唔夠。其實，今次減息的意義大於實際。在社運開始之後，已經傳香港資金不斷外流，我相信這是事實，不過數量並未影響到香港外匯儲備，所以香港仍然可以維持低息。

聯儲局今次減息，香港如果唔跟，可能會令人誤會已經有大量資金外流，香港有可能加息，有了這個憂慮，香港各大銀行就算咬緊牙根都要跟美國減息。

不過，有香港銀行家亦表示，香港利息已經沒有下調空間，而我估計美國如果加息，香港亦要跟隨，減息就唔會，所以，我們以後要了解美息走勢，千祈唔好以為香港有能力唔加息而大買特買，因為倘若利息上升，樓價有很大機會會下跌，現在低息並不是買樓原因。

不要因香港不加息而大買特買

美國今次減息，其實是由總統特朗普逼出來，因為如果由聯儲局主席鮑威爾揸主意，不但不會減息，甚至要加息。因為以學者身分，知道要維持美國強勢，必定要高利息，但特朗普就不同，他以一個商人身分決定減息，理由是好似有一個租客，如果他有權決定，又怎會加自己租，美國有超過20萬億美元國債，2厘利息即是每年要俾4000億美元利息，現在美國向中國徵收關稅，只是大約涉及5000億美元之25%，大約是1250億美元，比4000億美元少很多，所以特朗普話，假如鮑威爾醒少少，中美未必要打貿易戰。向中國開徵關稅，或多或少都影響美國基層及中產，但如果加息，受惠者是各國政府以及全球富裕人士，由此可見，特朗普真的是為美國人做事。

對於美息走勢，我認為最關鍵的就是特朗普公開表示美國利息應該低過日本，意思是現在美息太高，其實，在聯繫匯率制度下，美國是莊，香港是閒，港息應該高於美國，但美息一直由聯儲局控制，而聯儲局用高息作為利誘維持美元強勢，而特朗普認為高息利誘即是搵自己老襯，一於改變策略，用威迫來維持美元強勢。所以，挑起中美貿易戰，以及其他國家大大小小的紛爭，只要世界亂，而美軍夠實力的話，美元自動會強，不用加息，特朗普戰術，像鮑威爾一樣們學者是不會明白。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
專家觀點
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
何國良：金融改革利內銀穩定
何國良：金融改革利內銀穩定
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
施昇輝4招打造無憂退休