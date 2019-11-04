曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股

美國聯儲局終於再減息，今年第三次減息，儘管減息後聯儲局主席鮑威爾說會暫停再減息，但是我相信美國肯定有再減息的空間。鮑威爾喜歡表示聯儲局是獨立運作，他不會聽從不斷叫他減息的總統特朗普訓令。不過，講了之後，實際行動則是一次又一次減息，目前全世界的形勢都很險峻，歐盟與日本已經去到負利率階段，美國利率算是太高了，有條件再減。

除了減息，另一個比減息更重要的事是中美貿易談判，看來首階段協議是可以順利簽署，特朗普不得不讓步，只能先接受中國部分讓步的協議；要達到全面協議只能等特朗普連任之後，不必再為選票煩惱時，他才可能去到盡，逼中國全面答應自己的要求。現在，2020年美國總統大選已近了，如果仍無法取得部分協議，讓中國拿錢出來買美國的農產品，特朗普就很難取得2016年投票支持他的選民再度支持。

美國減息加上中美貿易戰和暖，的確有可能改變了過去兩年股市的走勢，美國股市已經創出歷史新高，港股不該太落後。

騰訊不再高增長地產股受壓 拖累恒指

目前港股的落後，實際上應該說是恒指的落後，恒指成分股中的重磅股騰訊（0700）失去了每年高增長的光輝。不再高增長的騰訊就不再享有高市盈率的估值，股價要在短時間內回到470元的確不容易，還有，香港社會動亂也使到本地地產股股價受壓，本地地產板塊在恒指成分股中佔比也很重，至今為止，香港的超級富豪，絕大部分也是地產商。

向北一望，內地有不少地產股股價正在創新高，奧園（3883）年初至今，股價升134%，寶龍（1238）升88%，旭輝（0884）升43%；還有體育用品股，有專利的生物製藥股也同樣炒得火熱，李寧（2331）股價在今年內升220%，安踏（2020）升105%，中生製藥（1177）與藥明生物（2269）分別升130%，石藥（1093）也升77%。近日，中人壽（2628）公布業績，今年第三季盈利增長4.8倍，理由就是投資收益大增，中人壽主要的投資在內地，內地股市復蘇，年初至今，上海證券指數上升18.62%，深圳升幅更高，達35.4%，創業板也有34.9%升幅，但恒指在同期只有4.86%升幅。

內地股發力 A股跑贏港股

看看，股市的確機會處處，不過，我也不會建議大家賣掉所有的大藍籌股而加入二線股的炒作，現在，不少大藍籌股的股息已有不錯的吸引力，可以當收息股持有。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]