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王弼：中美「假傾」派對可延至12月中

【明報專訊】上周五，美國非農就業數據比市場預期強勁，美股再破頂。最近有機會和一些基金經理傾談，他們都摩拳擦掌，躍躍欲試，對股市非常樂觀，希望在美股破頂或因中美貿易談判「進展良好」、港股反彈而分一杯羹，情况跟本年4月時差不多。當時，全世界一口咬定中美一定有刁。

本欄多次強調，就算中美爭霸沒有進入你死我亡的階段，用覆水難收和離婚來形容應該跟實際情况相差不遠。有人可能會質疑，如果真的「冇得傾」，為何仍要反反覆覆談了13回合。不要說是政治，就算是普通兩夫婦離婚，相信也不止談13回，而且有夫婦堅決離婚，但基於許多原因，也要在離婚後，人前人後扮恩愛。娛樂圈許多例子，經過多年後，某明星才爆出原來跟配偶已離異多年。中美離婚，其複雜程度比一般夫婦要高得多，所以兩邊「假傾扮恩愛」完全有可能。現實上，特朗普打打嘴炮，沒成本地說談判進展良好，道指就上升兩三百點，何樂而不為？同理，中國商務部說同樣的話，A股又可以上升，穩定人心，對股市和實體經濟有短期支持，中美雙方假傾，絕對合情合理。

中美人前扮恩愛 穩股市撐經濟

如果大家相信，北京不會因美國壓力，實質放棄中國製造2025計劃，那麼華盛頓為了維繫美元霸權，又怎會不繼續以貿易、金融、科技、貨幣戰，反制北京的挑戰？中美對外不斷說「有得傾」，穩定各自人心，內裡埋身肉博，才合情理。因此，中美較重要的死線，應是12月15日。我估計，侵叔現在是要求北京，於12月15日新關稅開徵前，落實甚至付款買入承諾了的500億美元農產品，不過最近北京不斷發放信息，不願意買下這麼多的農產品，所以，對股市最樂觀的預測，是由現在到12月15日大約一個半月的時間，派對仍可以持續。

想加大槓桿 考慮金礦股ETF

商品方面，油價仍然處於54至56美元區間波動，配合期權，揸期油然後Sell Weekly Call每周收1至2美元的短期炒作仍然可取。美聯儲議息後，雖說可能暫停減息，但同時宣布加息門檻很高，黃金價格獲支持。其實，全球央行不斷減息，黃金比起負利率的國債，吸引力不斷增強，加上中美關係長遠會繼續惡化，中東局勢，甚至多國爆發暴力抗爭，黃金不失為很好的長期投資，如果想加大槓桿，在美國上市的金礦股ETF代號GDX是不錯的投資工具。

最後，英國首相約翰遜終於爭取到全國大選。本來，保守黨於民調大大領先在野工黨，應該可以奪回大多數議席，意味他跟歐盟的脫歐協議可以通過。不過，目前有一暗湧，是上次在歐洲議會選舉大獲全勝的脫歐黨（Brexit Party）不滿保守黨的脫歐方案，建議約翰遜重新跟歐盟談判，甚至應該爭取clean break（或主流傳媒稱之為無序脫歐），如果保守黨不願意跟歐盟重新談判，脫歐黨就會派人到保守黨的選區𠝹票。

英形勢未明朗 大手掃貨需等一等

目前，約翰遜已表明不會跟脫歐黨合作，換言之，保守黨和脫歐黨之爭，工黨隨時得利，如果工黨黨魁郝爾彬真的成為英國首相，不單英鎊會遭拋售，在英國有重大投資的長和系，特別是長江基建（1038）會受較大的影響。英國的形勢仍未明朗，想大手掃入英國資產的朋友，還是要等一等。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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