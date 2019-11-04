張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額

扣稅金額視乎稅階

投保自願醫保會有8000元扣稅額，購買延期年金和供強積金自願供款則合計6萬元。留意實際扣多少稅是視乎個人稅階，現時普遍計算的金額，即醫保1370元、年金及強積金10200元，均以最高稅階17%作為標準，即課稅額達26萬元以上，方可享有上述金額的扣稅優惠。假設同樣用盡6.8萬元的免稅額，視乎個人的課稅額，實際可減免的金額由11570至2760元不等。

有何辦法增加額度？就是善用受養人及夫婦的額度。先談自願醫保，每人額度8000元，但受養人即毋須交稅的子女、父母，為他們所購的自願醫保計劃亦可以申請扣稅，且額度是分開計算。例如為子女及自己購買，扣稅額可達2.4萬元。年金則是可以夫婦額度共用，二人合計12萬元的額度，可以在兩人之間隨意分配。要留意，這只限於延期年金，而且夫婦二人都需要交稅的情况。

打算購買這些產品扣稅時，宜注意以下兩點：

（1）如果自己的父母、子女想買自願醫保，謹記要以自己作為保單持有人（持有人不等於受保人），方可增加扣稅額。如果他們已經作為保單持有人買了保單，不用擔心，一般的醫保計劃都允許更變保單持有人。不過保險公司就每年可更改保單持有人的次數會有限制，更改前宜考慮清楚。

（2）當夫婦購買年金，最好先用盡雙方最高稅階部分。如丈夫需課稅28萬，妻子則需24萬，那就最好將8萬扣稅額分給丈夫，4萬元分給妻子，以享有最高扣稅額。若有一方扣減12萬後，仍處最高稅額，那額度全部分給他即可。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]