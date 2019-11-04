何國良：金融改革利內銀穩定

當他們的客戶有興趣投資的股份因其他短暫因素而下跌，給他們一個較低的成本去購入股票，這是我們經常講起的Buy on weakness（趁低吸納）。另外，在中國股票相關的市場，投資者亦會在股票走勢強勁時加多把勁，因為他們相信，Momentum investment style （動量風格投資）在大中華市場管用，因而會更加積極入市。

在波幅小升幅小時，他們客戶的活躍度會大幅降低，形成牛皮悶局，買賣兩閒，他們的佣金收入因而減少。在行業裏，更有券商在經營困難的今天，把海外的經紀業務整頓，當中可能有高達過百的從業人員要被裁減。雖然今天未殺到埋身，但不少行業同行都為此擔憂，因為從行業發展的趨勢看，整體規模要再壯大的機會不容易，行業前景和經營環境不佳，因此，再出現多一輪裁員行動，最終影響到自己，也是有可能的。

美12月再減息預期消失

雖然美股再創新高，剛剛的減息確實給了一些推力。從不少的評論中提到了兩個重點，首先，從聯儲局主席鮑威爾說的話 「likely to remain appropriate」中，市場共識已迅速將12月再降息的預期完全消去，甚至對明年第一季降息預期亦回到中性的看法。另外，明年在沒有其他助力下的經濟下行似成定局，但亦有經濟師相信，這次預防性減息加上重新擴表，可能有助美國抵禦這次經濟增長的調整，亦是在大選年執政一方樂見的情况，且看最後能否如願。

回到中國市場，不少第三季度的業績亦已公布，亦可以說是榮辱互見。不少內地消費的領域仍然有很不錯的業績，但有一點大家可能要多留意的是，在第三季中，航空、機場和旅遊團3個行業卻報出低於預期的業績，在旺季不旺的情况下，說明了消費者的可支配支出有結構的改變，這一點值得大家深思。

旅遊相關股業績差 說明消費結構改變

另外，內地大銀行報出來的業績，雖然在數字上沒甚吸引，盈利增長只達到5%，但由於合乎市場預期，而且在整體的資產質素上有所改變，不良貸款率持續下行，加上估值吸引，市帳率只有0.5至0.7倍水平，股息率更在5厘至6厘，形成一項在市場上不錯的投資選擇，造就了支撐市場的一波行情。

而且，雖然今年政策上作出了不少的利率相關的金融改革，但仍然看到整體大銀行的息差依然保持在1.97厘的水平，這個特質為中國金融體系保存了一定風險出現的緩衝，相信這結構上的優勢將維持一段時間，有利行業穩定！

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[何國良 基金看世界]