經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良：金融改革利內銀穩定

【明報專訊】筆者發覺，近期每周執筆之時，第一句跑出來的句子，總是這一句：「市場有波幅，沒升幅。」上周亦跟大家分享過，這樣的市場格局，有人歡喜有人愁。但跟不少的券商朋友談過，當市場的波幅小而且升幅小，他們的客戶確實不容易貿貿然入市。

當他們的客戶有興趣投資的股份因其他短暫因素而下跌，給他們一個較低的成本去購入股票，這是我們經常講起的Buy on weakness（趁低吸納）。另外，在中國股票相關的市場，投資者亦會在股票走勢強勁時加多把勁，因為他們相信，Momentum investment style （動量風格投資）在大中華市場管用，因而會更加積極入市。

在波幅小升幅小時，他們客戶的活躍度會大幅降低，形成牛皮悶局，買賣兩閒，他們的佣金收入因而減少。在行業裏，更有券商在經營困難的今天，把海外的經紀業務整頓，當中可能有高達過百的從業人員要被裁減。雖然今天未殺到埋身，但不少行業同行都為此擔憂，因為從行業發展的趨勢看，整體規模要再壯大的機會不容易，行業前景和經營環境不佳，因此，再出現多一輪裁員行動，最終影響到自己，也是有可能的。

美12月再減息預期消失

雖然美股再創新高，剛剛的減息確實給了一些推力。從不少的評論中提到了兩個重點，首先，從聯儲局主席鮑威爾說的話 「likely to remain appropriate」中，市場共識已迅速將12月再降息的預期完全消去，甚至對明年第一季降息預期亦回到中性的看法。另外，明年在沒有其他助力下的經濟下行似成定局，但亦有經濟師相信，這次預防性減息加上重新擴表，可能有助美國抵禦這次經濟增長的調整，亦是在大選年執政一方樂見的情况，且看最後能否如願。

回到中國市場，不少第三季度的業績亦已公布，亦可以說是榮辱互見。不少內地消費的領域仍然有很不錯的業績，但有一點大家可能要多留意的是，在第三季中，航空、機場和旅遊團3個行業卻報出低於預期的業績，在旺季不旺的情况下，說明了消費者的可支配支出有結構的改變，這一點值得大家深思。

旅遊相關股業績差 說明消費結構改變

另外，內地大銀行報出來的業績，雖然在數字上沒甚吸引，盈利增長只達到5%，但由於合乎市場預期，而且在整體的資產質素上有所改變，不良貸款率持續下行，加上估值吸引，市帳率只有0.5至0.7倍水平，股息率更在5厘至6厘，形成一項在市場上不錯的投資選擇，造就了支撐市場的一波行情。

而且，雖然今年政策上作出了不少的利率相關的金融改革，但仍然看到整體大銀行的息差依然保持在1.97厘的水平，這個特質為中國金融體系保存了一定風險出現的緩衝，相信這結構上的優勢將維持一段時間，有利行業穩定！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
林子峰：優品360不裁員不減薪 公司被指與「福建黑幫」有關感無辜
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
數年前捐款 從不參與福建社團聯會會務
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
社運持續 對未來舖市「比較看淡」
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
界內證推出逾3月 日均成交額146萬
巴郡持有現金9984億 再創新高
巴郡持有現金9984億 再創新高
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信理財游國義：貿戰存變數 投資美股吼防守股
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
嘉信全球推零佣金 收入靠投資諮詢費用
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
瑞銀Adrian Zuercher：央行開始憂經濟 加碼亞股
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
邦德梁江9月底薦6股 至今平均升11.3%
投資高息債 着重可持續發展降風險
投資高息債 着重可持續發展降風險
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
內地奶粉「一哥」飛鶴值得抽 憧憬國策支持 有力提高市佔率
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
同業股價表現參差 僅蒙牛市值破百億
專家觀點
專家觀點
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
沙特阿美啟動上市 挑戰最大IPO 登陸沙特證交所 估值降至14萬億
港交所集資王之路 還看阿里
港交所集資王之路 還看阿里
交易減累港交所 長線仍可盼增長
交易減累港交所 長線仍可盼增長
港青創共享酒店App 獲陞域投資
港青創共享酒店App 獲陞域投資
中證監研H股全流通
中證監研H股全流通
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
中國森林清盤人 向畢馬威索償13億
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
張兆聰：受惠弱美元 新興市場亮麗
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
鄺翠玲：逐步晉身百萬富戶
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大摩唱好 港交所購23677
金子：大摩唱好 港交所購23677
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
張兆聰：市况回暖 潤地有力重上高位
蔡金強：港購物天堂不再
蔡金強：港購物天堂不再
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
全球貨幣政策寬鬆 利亞洲市場
楊書健：星船倘成功 或改變世界
楊書健：星船倘成功 或改變世界
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
李聲揚：阿里帶動 港交所可買
謝偉銓：再談綜合發展區政策
謝偉銓：再談綜合發展區政策
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
沈永年：中山解限 住宅升值勝公寓
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
黃德几：醫思醫療業務具增長潛力
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
伍禮賢：業績符預期 農行上望3.5元
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
許繹彬：新股市場炒賣速度加快
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
陳增濤：打出勃艮第的Dujac
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
謝紹榮：中國擬以區塊鏈技術替代美元本位制？
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：看好醫療股 可買美XLV
陸振球：URTH創新高意義非凡
陸振球：URTH創新高意義非凡
林少陽：尋找有私有化潛力股份
林少陽：尋找有私有化潛力股份
技術取勝：港交所重上50天線
技術取勝：港交所重上50天線
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
潘迪藍：美聯儲實質QE 有利銀行股
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
蘇沛豐：濰柴動力升破頭肩底頸線 看15.5元
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
李順威：摩通薦買入中國股市做對冲
新創建富通義工 齊訪老友記
新創建富通義工 齊訪老友記
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
劉思明：內地5G概念熱炒 設備股起飛
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
何啟聰：股價急升可冷敲 中通服購20640
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
瑞銀亞洲：友邦挑戰80元 留意購28254
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
摩根大通亞洲：內地5G攻高端客 中移動購11996
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
周顯：股市似馬場 幾時都有人贏錢
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
張佩儀：善用扣稅三「保」 享最高扣稅額
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
王弼：中美「假傾」派對可延至12月中
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
曾淵滄：藍籌股息變吸引 可當揸收息股
湯文亮：今次減息意義大於實際
湯文亮：今次減息意義大於實際
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
陳永傑：樓市辣招 發揮穩定作用
廖偉強：樓市重新出發
廖偉強：樓市重新出發
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
布少明：減息意外 樓價穩交投旺
李志成：港銀減息 刺激物業交投
李志成：港銀減息 刺激物業交投
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
郭思治．推介股份：中國人壽（2628）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
歐宸銘．推介股份：國藥控股（1099）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
涂國彬．推介股份：長和（0001）
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
盧楚仁：美元借勢調整 後市仍看好
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
本月首3天一手成交620宗 達上月五成 業界：買家重投新盤 料本月交投撲2000宗
3中資新盤近500伙蓄勢待發
3中資新盤近500伙蓄勢待發
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
十大屋苑兩日10成交 按周跌六成
一手豪宅貨尾重上1300個
一手豪宅貨尾重上1300個
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
估去槓桿增派息 摩通薦高啤打內房
何文田豪宅傲玟主攻大戶
何文田豪宅傲玟主攻大戶
海栢呎價逼1.7萬重返高位
海栢呎價逼1.7萬重返高位
施昇輝4招打造無憂退休
施昇輝4招打造無憂退休